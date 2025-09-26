Príncipe William desabafa: ‘O ano mais difícil que já tive’

O príncipe William reflete sobre a tensão de ver o pai, Rei Charles III, e a esposa, Kate Middleton, em lutas contra o câncer

O príncipe William surpreendeu ao falar abertamente sobre como foi ver o pai, Rei Charles III, e a esposa, Kate Middleton, lutando contra o câncer. Os dois foram diagnosticados na mesma época, no início de 2024, e precisaram fazer tratamentos intensivos. Agora, apenas o rei continua seu tratamento e Kate já está em remissão da doença.

Em uma participação no programa The Relutant Traveler’s, da Apple TV+, William conversou com o ator Eugene Levy sobre o período de tensão que enfrentou nos bastidores da realeza nos últimos tempos.

“Eu diria que 2023-2024 foi o ano mais difícil que já tive. Sabe, a vida é enviada para nos testar e ser capaz de superar isso é o que nos torna quem somos” , disse ele.

Em novembro de 2024, o príncipe também já tinha falado sobre o assunto nos bastidores de um prêmio. “Tem sido terrível. Provavelmente foi o ano mais difícil da minha vida. Então, tentar superar todo o resto e manter tudo nos trilhos tem sido realmente difícil. Mas estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai por lidar com as coisas que eles fizeram. Mas, do ponto de vista familiar, tem sido brutal”, afirmou.

A remissão de Kate Middleton

Em janeiro de 2024, a princesa de Gales Kate Middleton anunciou que está em remissão do câncer, o que significa que ela não tem mais células doentes em seu corpo e segue em observação pelos próximos anos até ser declarada como curada da doença.

Ela fez o anúncio de sua nova condição por meio das redes sociais, quando compartilhou a feliz notícia do fim do tratamento. “Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo. Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e o conselho que recebemos durante meu tempo como paciente foram excepcionais. Ao apoiar pesquisas inovadoras e excelência clínica, bem como promover o bem-estar do paciente e da família, podemos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos os afetados pelo câncer“, disse ela.

E completou: “É um alívio estar em remissão agora e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Há muito o que esperar. Obrigada a todos pelo apoio contínuo“.

