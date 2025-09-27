Príncipe Harry reage ao ver boatos sobre seu encontro com o pai, Rei Charles III

Príncipe Harry se pronuncia sobre os rumores envolvendo o seu reencontro com o pai, Rei Charles III, na Inglaterra após ficar um longo período sem contato pessoalmente

O príncipe Harry surpreendeu ao compartilhar um pronunciamento sobre os rumores envolvendo o seu reencontro com o pai, o Rei Charles III. Os dois tiveram um encontro na Inglaterra no início de setembro após mais de um ano sem se verem pessoalmente. Porém, os rumores diziam que o encontro de pai e filho teria sido extremamente formal.

No entanto, Harry negou os boatos por meio de sua equipe oficial. “Declarações recentes sobre a opinião do Duque sobre o tom da reunião são categoricamente falsos. As citações atribuídas a ele são pura invenção, alimentadas, podemos supor, por fontes com a intenção de sabotar qualquer reconciliação entre pai e filho. Presumivelmente, essas mesmas fontes também optaram por divulgar que houve troca de presentes”, disseram.

Então, o representante do Duque contou o que ele deu para o pai. “Embora preferíssemos que tais detalhes permanecessem em sigilo, por uma questão de clareza, podemos confirmar que uma fotografia emoldurada foi entregue. No entanto, a imagem não continha o Duque e a Duquesa”, afirmaram.

Harry foi visitar o pai no palácio ao passar alguns dias no Reino Unido para compromissos oficiais. Eles ficaram juntos por menos de uma hora em um chá da tarde em uma conversa intimista. O assunto da conversa não foi revelado publicamente.

Depois do reencontro, Harry falou com um repórter que o questionou sobre como o pai estava, já que o rei enfrenta o câncer há mais de um ano. “Sim, ele está ótimo, obrigado”, disse ele.

Vale lembrar que o reencontro deles era uma incerteza. Isso porque Harry está em Londres desde o início da semana, mas Charles estava em Balmoral. Porém, o reencontro foi confirmado quando o rei voltou para Londres nesta quarta.

A última vez que o filho tinha visto o pai pessoalmente foi em fevereiro de 2024, logo depois do monarca anuncia que está com câncer.

