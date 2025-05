William e Harry ficam de fora do testamento de mais de R$ 11 milhões do tio

O lorde Robert Fellowes, tio dos príncipes William e Harry, morreu no ano passado aos 82 anos. Ele era casado com a irmã da princesa Diana

Os príncipes William e Harryestão fora do testamento do tio lorde Robert Fellowes (1941-2024), que morreu em julho de 2024.

Quase um ano após sua morte, o teor do testamento de Fellowes, que foi secretário pessoal da rainha Elizabeth II (1926-2022), veio a público. Sua fortuna é estimada em £ 1,5 milhão - o equivalente a mais de R$ 11,3 milhões, na cotação atual.

Segundo o jornal The Sun, Robert deixou a maior parte da herança para a esposa, lady Jane Fellowes, irmã da princesa Diana (1961-1997). Ele também deixou £ 1.000 (R$ 6.390) para um amigo próximo e uma quantidade idêntica a um hospital, além de outros £ 500 (R$ 3.190) para a Igreja de St. Mary e £ 5.000 para o Etton College, onde estudou.

Vale lembrar que William e Harry compareceram ao funeral do tio, um de seus últimos encontros públicos. "O William e o Harry estavam lá, mas ninguém os viu conversando. Eles mantiveram uma distância regulamentar [um do outro]", revelou uma pessoa na ocasião ao The Sun.

O hábito 'infeliz' que rei Charles III herdou da avó materna

O Rei Charles III chamou a atenção dos funcionários da realeza britânica ao mostrar que herdou um hábito 'infeliz' de sua avó, a Rainha Elizabeth I, conhecida como Rainha Mãe. De acordo com o tabloide Daily Mail, a Rainha Mãe era conhecida por gastar muito dinheiro para ter uma vida confortável e o neto puxou a avó ao ter uma grande facilidade em gastar uma fortuna com seus luxos.

A mania do rei foi exposta pela autora Tina Brown, que escreveu uma biografia sobre a realeza. Ela contou que Charles imitou sua avó gastadora ao insistir em viver com hábitos de grandeza e elegância. Tanto que, recentemente, ele surpreendeu ao enviar um caminhão com móveis para a casa de um amigo que ele foi visitar. Saiba mais!

