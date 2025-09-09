Príncipe Harry ironiza relacionamento com o irmão em evento

Em compromisso oficial, Príncipe Harry cita rivalidade entre irmãos e volta a atrair atenção para tensões com Príncipe William

De volta ao Reino Unido para compromissos oficiais, o Príncipe Harry participou da premiação WellChild, que celebra crianças, jovens e profissionais da saúde que se destacam na superação de doenças graves ou raras.

Durante uma conversa com Declan Bitmead, de 17 anos, vencedor do prêmio de jovem inspirador na categoria de 15 a 28 anos, o duque fez uma piada sobre as dificuldades no relacionamento entre irmãos, comentário que reacendeu a atenção sobre a relação conturbada com o Príncipe William.

Harry perguntou a Declan sobre sua família e, ao descobrir que ele tinha um irmão, brincou: “Ele te deixa louco?”. O adolescente respondeu que não, afirmando que os dois se dão bem. Foi então que Harry soltou: “Sabe de uma coisa? Irmãos...”. Em seguida, ao saber que os dois estudam na mesma escola, o príncipe completou: “Isso às vezes torna tudo mais desafiador”.

Relação estremecida entre Harry e William

A piada veio à tona em um contexto de distanciamento entre os príncipes, que mal se falam há cerca de 5 anos. Em janeiro de 2020, Harry e Meghan Markle anunciaram que deixariam os deveres reais e se mudariam para os Estados Unidos. A decisão, conhecida como Megxit, marcou um dos momentos mais tensos da família real recente e abalou a relação entre os irmãos.

Desde então, o duque de Sussex revelou detalhes de bastidores sobre a família em entrevistas e, mais recentemente, em seu livro de memórias, Spare, onde acusa William de tê-lo derrubado no chão durante uma briga. Harry também disse que se sentia constantemente colocado “em segundo plano” dentro da família, enquanto William era preparado para assumir o trono.

Apesar de momentos pontuais em que os dois foram vistos juntos, como na inauguração de uma estátua em homenagem à princesa Diana, fontes próximas apontam que não houve reconciliação real. William mantém uma postura mais reservada, enquanto Harry segue dando declarações sobre o afastamento, reforçando o desgaste emocional causado pelos últimos anos.

