Príncipe Harry está em Londres para eventos e homenagem para a Rainha Elizabeth II

Três anos após a morte da avó, príncipe Harry retorna à Londres, Inglaterra, para compromissos e faz uma parada no túmulo da rainha Elizabeth II para homenagem
O príncipe Harry está em Londres, Inglaterra, e já fez sua primeira aparição pública na cidade depois de ficar longe por um longo período. Afastado da família real britânica após atritos nos últimos anos, ele reapareceu na Europa nesta segunda-feira, 8, para cumprir sua agenda de compromissos.
Logo depois de sua chegada em Londres, Harry fez uma parada estratégica para homenagear sua avó, a rainha Elizabeth II, que morreu há exatos 3 anos. Ele foi até o túmulo onde ela está enterrada para colocar uma coroa de flores antes de seguir com sua agenda.
Na sequência, o príncipe esteve na instituição de caridade WellChild, que terá uma premiação para celebrar as famílias dos pacientes e profissionais da saúde. Harry é patrono da instituição e apoia o trabalho do local no apoio para crianças doentes.
Vale lembrar que o herdeiro do trono está sem a família na Inglaterra. Isso porque ele acredita que sua esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilibet, correm riscos caso voltem ao país por causa da falta de segurança oficial desde que deixaram os cargos de membros ativos da realeza.
A presença do príncipe Harry no Reino Unido levantou os rumores de um possível encontro dele com o pai, o Rei Charles III. A imprensa internacional acredita que ele possa ter um encontro privado com o pai depois de mais de um ano desde a última vez em que conversaram pessoalmente. O último encontro deles aconteceu em fevereiro de 2024, logo depois do Rei anunciar que está com câncer.
O possível reencontro de pai e filho foi cogitado por causa do contato das equipes dos dois nos últimos meses. Inclusive, Harry já disse que gostaria de se reaproximar da família, principalmente em meio aos desafios do pai com a saúde.
No entanto, o suposto encontro de Harry e Charles não deve ter a presença do príncipe William, que ainda está bem distante do irmão. Tanto que, nesta semana, William está longe de Londres com a esposa, Kate Middleton, para compromissos oficiais da realeza e não deve ficar na mesma cidade que o irmão em nenhum momento.
O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle se conheceram em 2016 por meio de um amigo em comum. O romance engrenou rapidamente e eles se casaram em 2018 após ela enfrentar desafios para se adaptar à vida na realeza britânica.
Porém, em 2020, os dois decidiram abandonar a vida na família real. Eles abdicaram das funções de membros ativos da realeza e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. Afastados do Reino Unido, eles fizeram revelações polêmicas sobre a vida na realeza, como quando sentiram preconceito por causa da cor da pele de Meghan, os conflitos dele com o pai e o irmão e a pressão da imprensa no relacionamento deles.
Hoje em dia, Harry tem pouco contato com a família no Reino Unido.
