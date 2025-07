Príncipe Adormecido morre aos 36 anos após passar 20 anos em coma

Príncipe Adormecido, da Arábia Saudita, faleceu neste final de semana em um centro médico depois de ficar em coma por 20 anos

O príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, conhecido como príncipe Adormecido, morreu aos 36 anos de idade neste final de semana. A morte dele foi anunciada por seu pai, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, que informou que seu filho morreu em um centro médico na Arábia Saudita.

“Com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho: príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Abdulaziz Al Saud, que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje”, disse ele na rede social X.

O jovem príncipe estava em coma desde que sofreu um acidente de carro aos 16 anos de idade. Na época, ele estudava na faculdade militar de Londres, Inglaterra, e sofreu várias lesões cerebrais graves e hemorragia interna. Segundo o jornal Royal News, o príncipe estava em ventilador mecânico e era alimentado por sonda há duas décadas.

O pai dele se recusava a desligar os aparelhos de suporte à vida do rapaz, que mantido vivo por causa dos equipamentos médicos. Porém, o rapaz nunca recuperou sua consciência plena. “Se Deus quisesse que ele morresse no acidente, ele estaria no túmulo agora”, disse o pai. Ao longo dos anos, o jovem príncipe teve apenas pequenos sinais de movimento corporal, como movimentar os dedos ou a cabeça, mas os médicos não afirmar que isso possa indicar que um dia ele recupere a consciência.

O príncipe Al-Waleed é bisneto do rei Abdulaziz, fundador da Arábia Saudita, filho do príncipe Khaled bin Talal Al Saud e sobrinho-neto do atual rei da região, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud.

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي}



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى إبننا الغالي

الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

الذي انتقل… pic.twitter.com/QQBbMWGOOG — خالد بن طلال بن عبد العزيز ( أبو الوليد ) (@allah_cure_dede) July 19, 2025

