Princesa Diana: O passo a passo de como foi o último verão da vida dela

De bastidores de teatro até viagem com os filhos, entenda como foram os últimos meses de vida da Princesa Diana, após 28 anos de sua morte

Há quase 28 anos atrás, aos 36 anos, a Princesa Diana sofreu um acidente de carro em Paris e infelizmente não resistiu, ela não foi a única vítima naquele dia, seu namorado Dodi Al Fayed e o motorista também vieram a falecer. Antes do ocorrido, Diana iniciava um novo capítulo de sua vida, após o divórcio com o atual Rei Charles III. Relembre como foi o último verão da Princesa.

No início de junho, Diana surpreendeu o público quando compareceu ao Royal Albert Hall, teatro em Londres, para assistir a apresentação de O Lago dos Cisnes. Ela, que também era patrona da companhia de ballet English National Ballet, foi parabenizar pessoalmente as bailarinas após o espetáculo. Na mesma semana, ela visitou o Templo Hindu Shri Swaminarayan Mandir, em Londres, onde conversou com uma criança.

Ainda no mês de junho, a Princesa Diana foi à sede da Cruz Vermelha em Washington, D.C. e realizou um discurso sobre uma das causas que defendia: a oposição a minas terrestres. No evento, ela chegou a pedir o fim do uso destas armas ao redor do mundo. Mais tarde, ainda na Cruz Vermelha, a princesa fez um discurso para as vítimas sobreviventes de minas terrestres. No dia seguinte, ela conversou com Hillary Clinton, a então primeira-dama dos Estados Unidos.

No final de junho, Diana foi até Nova York, onde viu um de seus vestidos em exposição, antes de ser leiloado a fim de arrecadar fundos para a caridade.

Em 1 de julho, a Princesa comemorou seu último aniversário. A festa teve o tema de gala em homenagem ao centenário da Tate Gallery, em Londres. Além disso, acolheu os fãs do lado de fora do evento. Duas semanas depois, ela, o namorado Dodi Al Fayed e os pequenos monarcas tiraram férias em St. Tropez, onde aproveitaram o mar mediterrâneo.

Pouco depois, de volta ao Reino Unido, ela visitou um hospital nos arredores de Londres, e compareceu na inauguração do novo centro de atendimento de ambulatório infantil. Antes de falecer, em agosto, Diana foi para a Bósnia em seu último compromisso oficial, no qual trabalhou na Campanha de Minas Terrestres e posou com soldados franceses.

O romance entre Diana e Dodi já tinha sido muito comentado ao redor do mundo. Em 30 de agosto, o casal chegou em Paris após passarem nove dias de férias nas Rivieras francesa e italiana. Horas depois, foram vítimas de acidente de carro em um túnel rodoviário.

