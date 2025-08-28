Primeiro emprego de Kate Middleton começou com suspeita de 'pegadinha'

Kate Middleton, princesa de Gales, já trabalhou com uma designer de joias e é a responsável pelo modelo mais vendido da marca; entenda!
Publicado em 28/08/2025, às 16h54
Aos 25 anos, em 2007, Kate Middleton trabalhou em conjunto com a designer de jóias Claudia Bradby, em um modelo de colar de pérolas. Na época, quando a princesa aceitou a parceria, a profissional pensou que fosse uma brincadeira.
“Eu li que ela tinha começado a trabalhar como compradora, então simplesmente escrevi uma carta dizendo que estaria muito interessada em trabalhar com ela em uma colaboração de jóias. Ainda me lembro do telefone tocando, atendi e pensei que fosse uma pegadinha!”, contou Claudia em entrevista à revista People.
A designer explicou que trabalhar com Kate foi uma oportunidade única, e que estava muito empolgada de poder colaborar com um membro da família real. “Foi emocionante ter uma grande marca vendendo minhas jóias e ter esse toque mágico adicional trabalhando com alguém ligado à família real, foi maravilhoso”, afirmou ela.
Claudia detalhou como foi trabalhar em conjunto com Kate Middleton. Segundo ela, a princesa de Gales era específica com o que queria desenvolver. “Ela queria desenvolver um colar com pingentes que uma mãe pudesse comprar para si mesma e para sua filha, para elas usarem juntas, o que eu achei uma ideia adorável”, relembrou a especialista.
Kate cumpriu o que prometeu, desenvolveu uma peça delicada e marcante, com uma pérola e um quartzo rosa, conhecida como “Mother and Child Pendant Necklace". A jóia é a mais vendida da marca até hoje. “Ela teve a ideia, que acho que foi inspirada por uma peça que ela tinha visto. Ela realmente queria que tivesse uma estética simples e limpa”, acrescentou ela.
Claudia contou que um dos motivos para que o colar seja tão popular é o seu significado. “As pessoas compram para quem amam, não apenas para seus filhos, às vezes até para seus cachorros! Mas é claro que essa conexão mãe-filho é tão poderosa, e é uma peça linda que ainda representa esse sentimento até hoje”, explicou ela sobre o colar que é vendido por US$182, aproximadamente R$984.
