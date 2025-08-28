CARAS Brasil
  Primeiro emprego de Kate Middleton começou com suspeita de 'pegadinha'
Primeiro emprego de Kate Middleton começou com suspeita de 'pegadinha'

Kate Middleton, princesa de Gales, já trabalhou com uma designer de joias e é a responsável pelo modelo mais vendido da marca; entenda!

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 16h54

Kate Middleton
Kate Middleton - Getty Images

Aos 25 anos, em 2007, Kate Middleton trabalhou em conjunto com a designer de jóias Claudia Bradby, em um modelo de colar de pérolas. Na época, quando a princesa aceitou a parceria, a profissional pensou que fosse uma brincadeira.

Eu li que ela tinha começado a trabalhar como compradora, então simplesmente escrevi uma carta dizendo que estaria muito interessada em trabalhar com ela em uma colaboração de jóias. Ainda me lembro do telefone tocando, atendi e pensei que fosse uma pegadinha!”, contou Claudia em entrevista à revista People.

A designer explicou que trabalhar com Kate foi uma oportunidade única, e que estava muito empolgada de poder colaborar com um membro da família real. “Foi emocionante ter uma grande marca vendendo minhas jóias e ter esse toque mágico adicional trabalhando com alguém ligado à família real, foi maravilhoso”, afirmou ela.

Como foi trabalhar com Kate Middleton?

Claudia detalhou como foi trabalhar em conjunto com Kate Middleton. Segundo ela, a princesa de Gales era específica com o que queria desenvolver. “Ela queria desenvolver um colar com pingentes que uma mãe pudesse comprar para si mesma e para sua filha, para elas usarem juntas, o que eu achei uma ideia adorável”, relembrou a especialista.

Kate cumpriu o que prometeu, desenvolveu uma peça delicada e marcante, com uma pérola e um quartzo rosa, conhecida como “Mother and Child Pendant Necklace". A jóia é a mais vendida da marca até hoje. “Ela teve a ideia, que acho que foi inspirada por uma peça que ela tinha visto. Ela realmente queria que tivesse uma estética simples e limpa”, acrescentou ela.

Claudia contou que um dos motivos para que o colar seja tão popular é o seu significado. “As pessoas compram para quem amam, não apenas para seus filhos, às vezes até para seus cachorros! Mas é claro que essa conexão mãe-filho é tão poderosa, e é uma peça linda que ainda representa esse sentimento até hoje”, explicou ela sobre o colar que é vendido por US$182, aproximadamente R$984.

Leia também: Kate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

