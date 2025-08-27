Meghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la

Em um desabafo sincero, Meghan Markle choca ao falar sobre como vê a exposição na mídia e rebate as críticas sobre seu jeito de viver

Esposa do príncipe Harry, Meghan Markle surpreendeu com sua resposta ao ser questionada sobre o que as pessoas saber para entendê-la. Em entrevista no The Circuit, ela foi provocada a falar sobre como vê a exposição de sua imagem na mídia e como se sente ao ser alvo de críticas.

Assim, Meghan disse que apenas que as pessoa saibam que ela é real. "Acho que, quando penso nisso por um segundo, só quero que as pessoas saibam que sou uma pessoa real. E acho que muito disso se perde no que pode ser extremamente desumanizante", disse ela.

E completou: "Sou uma mãe de verdade. Escolho ir buscar e deixar as crianças na escola, mas faço isso sob uma paisagem criada que esquece que sou uma pessoa real. E como você gostaria que alguém tratasse uma pessoa real na sua vida, com quem você se importa, ama ou respeita? E então há algo nisso, eu acho, que muitas vezes se perde."

"E mesmo que antes eu dissesse que você pode compartimentar, como eu disse, 'Isso é uma caricatura'. Sim. Mas meus filhos veem essas revistas e todas nós conhecemos as fofocas de mães. E então eu tenho que fazer a escolha de seguir pelo mundo sendo eu mesma, apesar de todo o barulho que é criado. Mas talvez houvesse menos barulho se as pessoas se lembrassem de que sou uma pessoa real", finalizou.

Hoje em dia, Meghan vive na Califórnia com o marido e os dois filhos.

Meghan Markle diz do que mais sente falta do Reino Unido

Longe do Reino Unido há cerca de cinco anos, Meghan Markle contou que tem algo que ela sente falta. Em um episódio do programa With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que sente falta de uma estação de rádio da Inglaterra.

“Sinceramente, uma das coisas que mais sinto falta do Reino Unido é a estação de rádio chamada Magic. [As músicas] são antigas, ótimas para cantar junto, você esquece que elas existiam. Eu adoro”, contou.

A saudade dos filhos

A duquesa de Sussex Meghan Markle relembrou um momento difícil que enfrentou durante o funeral da rainha Elizabeth II em 2022. A monarca morreu de forma repentina e as despedidas duraram alguns dias. Com isso, Meghan e o marido, príncipe Harry, tiveram que lidar com a saudade dos filhos, Archie, de 6 anos, e Lilibet, de 4 anos.

Em um trecho do programa With Love, Meghan, da Netflix, ela relembrou que o mais difícil deste período foi passar 3 semanas longe dos filhos. A viagem começou com compromissos beneficentes de Harry e Meghan na Europa, que deveriam durar apenas alguns dias. Porém, a viagem ficou mais longa quando a rainha morreu, já que Harry teve que ficar no Reino Unido para se despedir da avó ao lado da família real.

Enquanto isso, os filhos deles estavam nos Estados Unidos com a rede de apoio deles. “O máximo que fiquei sem estar perto dos meus filhos foi cerca de 3 semanas. Eu não estava bem [com a distância]”, disse ela.

Harry também já falou sobre este período longe dos filhos no livro Spare, de 2023. “Dias difíceis. Tivemos que ficar longe das crianças por mais tempo do que planejamos, mais do que jamais estivemos”, disse ele, que ainda contou que, ao voltar para casa, os dois não conseguiam desgrudar os olhos dos filhos.

Hoje em dia, Harry e Meghan vive na Califórnia com os 2 filhos e estão em uma fase distantes da realeza britânica.

