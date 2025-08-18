CARAS Brasil
Realeza / Revelações

Biógrafo faz revelação chocante sobre visão da princesa Diana sobre os filhos

Entrevista resgatada mostra fala da princesa Diana sobre os filhos que contrasta com a distância vivida hoje pelos irmãos

Izabella Nicolau
18/08/2025

Princesa Diana
Princesa Diana - Foto: Getty Images

Em novo material divulgado pelo biógrafo Andrew Morton, detalhes até então desconhecidos da vida íntima da princesa Diana vieram à tona. O autor revelou gravações secretas feitas em 1991, nas quais Diana comentou sobre os filhos, William e Harry, destacando suas personalidades distintas e como os via em momentos da infância.

Segundo Morton, Diana não poupava elogios ao primogênito William, descrevendo-o como um garoto doce e afetuoso, que gostava de abraçá-la e demonstrar carinho. Em contrapartida, ao falar de Harry, a princesa destacou o lado travesso do caçula, ressaltando que ele tinha uma energia que chamava atenção por onde passava.

Durante os relatos, Diana chegou a dizer que, em sua visão, Harry seria o mais travesso da família, sempre pronto para fazer algo inesperado. Em uma das passagens, ela o descreveu como “um verdadeiro brincalhão”, capaz de arrancar risadas de todos ao redor. Sobre William, enfatizou a maturidade precoce, afirmando que o menino demonstrava um senso de responsabilidade acima da média para sua idade.

A visão de Diana sobre o futuro dos filhos

Na mesma entrevista, Diana comentou sobre a importância de ter dois filhos homens. “É maravilhoso ter dois meninos, porque eles sempre terão um ao outro”, afirmou na época, acreditando que essa proximidade seria essencial para que criassem uma amizade sólida e crescessem lado a lado.

Com o passar dos anos, no entanto, essa expectativa não se confirmou totalmente. William e Harry passaram a seguir trajetórias diferentes e o vínculo fraternal enfraqueceu visivelmente após certos eventos.

Um marco nesse distanciamento foi a decisão de Harry e Meghan, em 2020, de abrirem mão das responsabilidades como membros seniores da monarquia britânica, episódio conhecido como “Megxit”. Desde então, as tensões públicas aumentaram, alimentadas pela série documental Harry & Meghan, entrevistas televisionadas e, por fim, pelo próprio conteúdo da biografia.

Essa, por sua vez, foi o rompimento definitivo. A publicação do livro O Que Sobra, escrito por Harry e lançado em janeiro de 2023, escancarou conflitos familiares, incluindo o relato de um confronto físico ocorrido em 2019, quando William teria agarrado o colar de Harry e o derrubado ao chão.

Apesar de esforços pontuais para aproximação, o afastamento persiste. Analistas avaliam que a reconciliação ainda parece distante, uma vez que os dois irmãos permanecem em posições divergentes em relação à família real e ao papel que desempenham diante do público.

