Personalidades / APRESENTA

Governador empossa Luciane Ceretta como secretária de Educação de Santa Catarina

Com mais de 30 anos no magistério superior, Luciane assume a pasta com a missão de melhorar a infraestrutura das escolas estaduais

Redação Publicado em 27/05/2025, às 14h00

FOTO: Eduardo Valente/GOVSC