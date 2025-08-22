Empreendedorismo e visão: Wilton Rufino lidera a WD Home Center

De ajudante de manutenção ao comando de um império em construção civil, irrigação e segurança, o empresário carrega uma história de coragem, fé e inovação.

Wilton Rufino sabe que sonhos não se constroem sozinhos. Eles exigem propósito, trabalho duro e resiliência. Aos 49 anos, natural de Juazeiro (BA), casado com a empresária Elizângela Estima e pai de uma filha formada como cirurgiã dentista, ele é hoje o nome por trás da WD Home Center, uma das empresas mais influentes do Vale do São Francisco (localizado entre Bahia e Pernambuco), referência em materiais de construção, segurança eletrônica e soluções para irrigação. “Eu sou determinado e perseverante naquilo em que acredito”, afirma.

Desde o primeiro emprego, Wilton Rufino já carregava um olhar diferente para o futuro. Filho de pai agricultor e mãe professora, ele começou como ajudante de manutenção na indústria têxtil, passou pelas ruas como vendedor externo e, mesmo sem formação administrativa ou capital, cultivava algo raro: a capacidade de transformar limitações em oportunidades. “Faltava dinheiro, mas sobrava vontade. E quando você acredita de verdade no que está fazendo, não existe obstáculo que pare. Eu tinha o sonho de conquistar muito nesta vida”, relembra.

Há 21 anos no setor, Wilton Rufino enfrentou seu maior desafio logo no início: a falta de recursos financeiros. A resposta veio com trabalho árduo, fé inabalável e perseverança. Foi assim que, em 2012, nasceu da Wilton Distribuidora a IrrigaTech, hoje conhecida como WD Home Center, com sede em Petrolina (PE) e escritório em Juazeiro (BA).

A empresa cresceu, se consolidou e ganhou força sólida. Hoje, a marca avança com confiança rumo ao universo digital, marcando presença nos principais marketplaces do país e atendendo clientes em todo o Brasil. A transformação mais recente foi a evolução da IrrigaTech para a nova WD Home Center, um passo que representa a mentalidade visionária quando o negócio é empreender.

“Não se trata apenas de trocar o nome da empresa, mas de renovar a forma de pensar. É estar preparado para o futuro antes mesmo dele chegar. Agradecemos a cada cliente, amigo, fornecedor e colaborador que faz parte da nossa trajetória. Este é apenas o começo de uma história que será escrita com qualidade, confiança e compromisso em oferecer o melhor para área da construção, segurança e irrigação”, afirma Wilton Rufino.

A WD Home Center é uma das maiores empresas do Vale do São Francisco, reconhecida por sua excelência na venda de produtos para segurança, construção civil e agricultura. “Oferecemos soluções completas, da construção à irrigação, com produtos de alta qualidade e atendimento especializado para suprir todas as necessidades dos nossos clientes”, disse.

Hoje, Wilton Rufino não apenas dirige empresas, como também constrói histórias. A trajetória dele é a prova viva de que visão, perseverança e coragem transformam sonhos em realidades sólidas. Criar empregos, movimentar a economia local e inspirar novos empreendedores fazem parte da sua missão e legado. “Ter um sonho claro e a coragem de persegui-lo é o que nos move todos os dias. A mudança para a nova WD Home Center representa nossa vontade de inovar, de estar à frente do mercado e de oferecer sempre o melhor para nossos clientes. As expectativas são altas, mas nossa determinação é ainda maior, porque sabemos que o futuro se constrói com trabalho, amor e muita dedicação,” conclui Wilton Rufino, dono de uma história de sucesso e superação.

A WD Home Center oferece as melhores soluções em construção, segurança e irrigação, sempre com o compromisso absoluto com qualidade, confiança e inovação.

