Da bancada da cozinha para o mundo: a história inspiradora de Cristina Pascoli

Conheça a trajetória da CEO que transformou um momento de crise em um império global de creme de café

Superação, inspiração e fé marcam a trajetória da capixaba Cristina Pascoli, uma mulher que encontrou no café a fórmula do próprio sucesso. Com resiliência e espírito empreendedor, ela aprendeu a importância de desenvolver repertório social e enxergar oportunidades mesmo nos momentos mais difíceis.

Tudo começou de forma despretensiosa, quando Cristina batia um creme de café na bancada da cozinha de casa. Mesmo assim, sonhava alto: queria ser como as mulheres das colunas sociais, reconhecidas por suas conquistas. Em 2011, deu vida ao seu primeiro evento temático voltado para mulheres, o Café Com Batom. Naquela mesma ocasião, recebeu a receita de um creme de café que, após três tentativas frustradas, se transformou em um saboroso cappuccino com a adição de café forte. “O creme de café foi a forma que encontrei de economizar no cafezinho, pois os eventos davam pouco resultado financeiro”, relembra Cristina. O que ela não imaginava era que essa mistura simples mudaria completamente sua vida.

A virada aconteceu em um momento de crise financeira que abalou sua família. Sem dinheiro, ela precisou buscar uma solução rápida. Com apenas R$ 20 emprestados, ela comprou potes de vidro, decorou com laços da própria árvore de Natal e divulgou o produto em uma rede social. O sucesso foi imediato: em apenas 15 dias, vendeu toda a produção. Com a demanda em alta, Cristina decidiu industrializar o produto e, em dezembro de 2012, fundou a Fantástica Fábrica de Café Caramello. Fez um curso de barista e passou a trabalhar com blends de cafés especiais.

Desde então, Cristina não parou mais. Assumiu cargos de liderança no setor cafeeiro, integrando o quadro de diretoria do Sindicato do Café, da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Foi condecorada por seu trabalho pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES). A empreendedora também firmou parcerias estratégicas com instituições como Sebrae, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), entre outras.

FOTO: Elani Passos

A dificuldade e a superação

Durante a pandemia, sua empresa enfrentou sérios desafios. Com 62 franquias ativas, a Fantástica Fábrica de Café Caramello teve um prejuízo superior a R$ 1 milhão. Mais uma vez, Cristina voltou à bancada da cozinha e retomou a produção artesanal para garantir o fornecimento aos franqueados. Em uma campanha ousada, convidou 270 revendedores a se tornarem franqueados e viu o número de franquias mais que dobrar: chegou a 152 unidades em 21 estados brasileiros.

Dois anos depois, a superação já estava completa, afinal, Cristina se tornou pioneira mundial na fabricação de creme de café. Expandiu sua atuação internacional, com fábricas abertas nos Estados Unidos e em Portugal, ambas já com microfranquias em operação. Atualmente, ela soma 10 franquias de fábrica e prepara a implantação de novas unidades em Dubai, Itália, Inglaterra e China a partir de janeiro de 2026. A meta é ambiciosa: alcançar 30 fábricas e 1.050 franquias globais em apenas três anos.

Hoje, a Café Caramello conta com oito franquias de fábricas envasadoras e mais de 200 microfranquias distribuidoras no Brasil. A estrutura da empresa inclui franqueadora, holding, exportadora, cafeteria e, em breve, uma incorporadora. Cristina divide seu tempo entre quatro grandes projetos: a busca por investidores e a gestão do Club Invest Café (com mais de 200 investidores no Brasil e no exterior), a internacionalização da marca, a sucessão familiar com foco na segunda geração, e a criação de um Museu do Café na fábrica matriz, em Vitória (ES).

Com um portfólio de 31 produtos — incluindo linhas tradicionais, saborizados, black, descafeinados, expresso, zero açúcar e até versões com whey protein —, Cristina Pascoli é o exemplo de que momentos difíceis podem ser o ponto de partida para grandes conquistas. E, como ela mesma diz: “Comece por onde você pode, mas comece.”

FOTO: Elani Passos

Esse texto é um conteúdo patrocinado, de responsabilidade exclusiva do anunciante e não reflete necessariamente a opinião dessa publicação.