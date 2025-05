Clodoaldo Magalhães reúne lideranças na Marcha a Brasília e fortalece articulação para 2026

Governadora Raquel Lyra, ministro Wolney Queiroz e outras personalidades políticas marcaram presença no encontro promovido pelo líder do PV

Na noite da última segunda-feira (19), o deputado federal Clodoaldo Magalhães (PV/PE), vice-presidente nacional do Partido Verde, promoveu um jantar de articulação no Lago Sul, em Brasília (DF), que reuniu prefeitos, vereadores e lideranças políticas de Pernambuco. O evento, realizado durante a Marcha dos Municípios, serviu como termômetro para o cenário político de 2026 e reafirmou o protagonismo de Clodoaldo dentro e fora do partido.

Entre os presentes, destacaram-se a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), o ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), e o Secretário da Casa Civil, Túlio Frederico Tenório Vilaça Rodrigues, que reforçaram o peso político do encontro.

“É sempre uma alegria receber em Brasília as lideranças da nossa terra. Nosso mandato está de portas abertas para todo o estado de Pernambuco, especialmente a Mata Sul, de onde venho com tanto orgulho. Acreditamos numa política mais próxima das pessoas, que valorize as cidades e não apenas os gabinetes da capital”, destacou Clodoaldo, que também preside a Federação Brasil da Esperança no Congresso.

A Marcha dos Municípios segue até quinta-feira (22), reunindo milhares de gestores municipais de todo o país. Organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o evento é um dos principais momentos de mobilização dos prefeitos em Brasília, coincidindo com a reta final para definição das emendas parlamentares.