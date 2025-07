Cirurgiã plástica Beatriz Formighieri leva tecnologia QuantumRF para Cuiabá

A médica tem trajetória marcada por excelência, superação e inovação, e revela inauguração de nova clínica com alto padrão técnico

Em uma sala cirúrgica de alta tecnologia no coração de Cuiabá (MG), bisturi em punho e propósito no olhar, a cirurgiã plástica Beatriz Formighieri de Carvalho transforma histórias. Muito além de procedimentos estéticos, sua missão é devolver autoestima, confiança e bem-estar a quem procura mais do que beleza: um recomeço.

É em solo mato-grossense que ela quer continuar escrevendo sua história, agora com um novo e ambicioso capítulo. Filha de médico, cresceu entre corredores de hospital no interior do Mato Grosso e aprendeu ainda criança o que é dedicação genuína ao outro. “Com dez anos, eu já sabia que queria ser médica. Via meu pai se doar pelos pacientes, com preocupação, cuidado e muita atenção. Esse cuidado virou parte do que eu sou”, relembra.

Sua formação é extensa: graduação em medicina pela PUC-PR, residência em cirurgia geral e plástica, pós-graduações em dermatocosmiatria, gestão hospitalar, medicina hiperbárica, além de formações e fellows internacionais. São mais de 15 anos de mercado, combinando estudo, sensibilidade e coragem. Hoje, Beatriz é Total Definer Master, Grand Master e embaixadora oficial da lipoescultura de alta definição (lipo HD 4D). Não apenas domina a técnica, mas faz parte do seleto grupo que a ensina e compartilha conhecimento pelo mundo.

Beatriz também é pioneira no Brasil em remodelamento ósseo de costelas, considerado uma das maiores inovações atuais da cirurgia plástica, e criou protocolos completos para reabilitação que encurtam significativamente o tempo de recuperação de grandes cirurgias, utilizando a oxigenoterapia hiperbárica como um dos recursos principais. “A medicina não é uma escolha por status. É entrega, empatia e amor ao próximo. E é isso que quero imprimir em cada detalhe da nova clínica e de cada atendimento”, afirma.

Mas a trajetória não foi simples. Em uma especialidade ainda predominantemente masculina, Beatriz enfrentou o preconceito desde o início. “Já ouvi de pacientes que não confiavam em uma cirurgiã mulher, como se delicadeza e força fossem opostos. Mas sigo provando que técnica refinada, precisão e sensibilidade andam juntas — e fazem toda a diferença”, reforça.

Padrão elevado

Essa sensibilidade caminha lado a lado com um padrão técnico elevado. Não por acaso, Beatriz realiza no máximo 11 cirurgias por mês, mesmo com alta procura. Prefere limitar o volume para garantir total qualidade, atenção e tempo para cada paciente. Sua equipe é formada por 17 profissionais diretos e indiretos, todos treinados para oferecer o mesmo nível de cuidado. “Cada paciente merece tempo, escuta e entrega completa. Não é sobre quantidade. É sobre responsabilidade”, diz.

Quantum: tecnologia e segurança

A clínica é a primeira no Mato Grosso a oferecer o tratamento com a tecnologia Quantum, considerada atualmente uma das ferramentas mais seguras e eficazes no combate à flacidez cutânea. Integrada à plataforma Ignite, a Quantum é uma radiofrequência bipolar de última geração que atua de forma intensa e precisa nas camadas profunda e superficial da pele, sem aquecer a epiderme — o que reduz o risco de lesões, queimaduras e complicações.

“É uma tecnologia revolucionária, segura, controlada e com resultados impressionantes na retração de pele. E o melhor: com recuperação rápida e mínima intervenção. É a medicina do futuro sendo aplicada agora”, destaca Beatriz.

O Quantum tem se mostrado superior a outras tecnologias, como argoplasma ou Renuvion, principalmente por não usar gás e, consequentemente, eliminar o risco de dispersão gasosa pelo corpo — algo essencial para a segurança do paciente. Pode ser aplicado como complemento em cirurgias como lipoaspiração e abdominoplastia, potencializando resultados, ou como alternativa não cirúrgica para quem não deseja ou não pode se submeter a procedimentos invasivos. É especialmente eficaz em áreas desafiadoras, como braços, interno de coxas e acima dos joelhos, locais onde antes só seria possível obter bons resultados com cortes e cicatrizes. Em muitos casos, pode até evitar a necessidade de uma abdominoplastia completa.

Para Beatriz, essa evolução representa exatamente o que a mulher moderna busca: resultado. “Mas ela também quer praticidade, segurança e um tempo de recuperação curto. Com o Quantum, conseguimos tudo isso. É ideal para quem tem uma rotina intensa, quer evitar internações e cuidar de si com o que há de mais avançado.”

A flacidez, sobretudo abdominal, de braços e coxas, está entre as queixas mais comuns em seu consultório, e a nova tecnologia surge como solução inovadora. O procedimento pode ser feito em caráter ambulatorial, com anestesia local, e o retorno às atividades é extremamente rápido, respeitando o ritmo da mulher contemporânea. “É um procedimento que entrega resultado e cuidado com sofisticação e responsabilidade”, diz.

Planos para o futuro

Beatriz se prepara para inaugurar uma clínica própria em Cuiabá, com o objetivo claro de integrar todos os atendimentos pré e pós-operatórios em um só local, com qualidade, conforto e acolhimento. O espaço foi pensado para que cada etapa da jornada da paciente — da primeira consulta até a recuperação — seja conduzida com excelência, ciência e humanidade.

No novo centro médico, os pacientes contarão com recursos como terapia hiperbárica, banho assistido, infusões intravenosas e acompanhamento contínuo, tudo sob sua supervisão direta. “Não se trata apenas de operar. É sobre cuidar de pessoas. O pós-operatório é um momento delicado, e queremos facilitar a vida das nossas pacientes com um ambiente preparado para elas, com tudo que precisam em um só lugar”, explica.

Medicina de ponta em Mato Grosso

Para a médica, oferecer isso em Mato Grosso tem um peso especial. Mesmo com convites para atuar em grandes centros, prefere continuar investindo onde tudo começou. “É possível ter medicina de ponta aqui. Temos tecnologia, equipe qualificada e resultados comparáveis — ou até superiores — aos dos grandes centros do Brasil e do mundo. Não precisamos sair do estado para ter o melhor.”

No fim das contas, o que move Beatriz é mais do que remodelar corpos: é transformar histórias, devolver autoestima e renovar fé — no próprio corpo, no futuro e na vida. Em um estado muitas vezes esquecido pelos holofotes da medicina estética, ela é a prova viva de que excelência, inovação e empatia também têm CEP mato-grossense.

Além disso, a nova clínica promete ainda mais: um espaço que trata corpo, mente e alma, reafirmando, com cada paciente acolhida, que a verdadeira beleza é aquela esculpida com propósito.

CRM MT : 7270 | RQE MT: 2902

CRM SP : 141.293 | RQE SP: 39424

