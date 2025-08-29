Advogado Luiz Beltrão: busca por excelência na advocacia

Com mais de 20 anos de carreira, profissional reflete sobre dedicação e inovação ao fundar escritório focado nas necessidades de cada cliente

Ao entender a advocacia não apenas como profissão, mas como um compromisso ético e técnico que exige dedicação integral, o advogado Luiz Antonio Beltrão acabou por construir uma sólida trajetória no direito brasileiro. “Quando nos propomos a exercer uma advocacia de alto nível, a exigência é grande. Precisamos estar preparados para enfrentar desafios de forma estratégica e responsável”, reflete, com mais de duas décadas de experiência

Seu percurso começou em grandes escritórios, onde desenvolveu o conhecimento técnico e experiência prática, e despontou na fundação, há 16 anos, da Beltrão Advocacia & Consultoria. “Nosso objetivo é compreender profundamente as necessidades de nossos clientes e oferecer soluções jurídicas que realmente atendam às suas demandas”, explica.

Na primeira edição do Prêmio Destaque Jurídico: Edição Centro-Oeste, promovido pela Leaders League Brasil, a Beltrão Advocacia & Consultoria foi premiada com a prata na categoria Direito Público e o bronze em Direito Empresarial Público. O evento, realizado em outubro de 2024, em Brasília (DF), destacou os principais escritórios da região em diversas áreas do direito. “Esse reconhecimento reflete o trabalho comprometido de toda a nossa equipe e o respeito pelos desafios que nossos clientes nos confiam”, comenta.

Luiz é especialista em lidar com questões que envolvem tecnologia da informação e comunicação. “Muitas vezes, as discussões no campo de TIC não se limitam a aspectos jurídicos. É necessário compreender o contexto técnico e estratégico das empresas que nos contratam”, explica.

Sua experiência permite abordar casos que demandam uma visão holística, alinhando expertise jurídica à compreensão das peculiaridades do setor de tecnologia e inovação. “Aprendemos muito com nossos clientes e com os desafios que nos apresentam. Entender o core business de cada empresa é fundamental para oferecer uma defesa e soluções jurídicas eficientes”, acrescenta.

Beltrão também se destaca por sua atenção às inovações no campo jurídico. Recentemente, concluiu mestrado profissional, no qual defendeu dissertação cujo objeto de estudo foi o diálogo competitivo como instrumento de estímulo à inovação nas contratações públicas, modalidade de licitação incorporada do direito europeu. “Esse instituto tem o potencial de melhorar a eficiência do gasto público e trazer benefícios diretos para a sociedade. O direito precisa acompanhar as mudanças e contribuir para uma gestão mais estratégica dos recursos públicos”, reflete.

Apesar da complexidade de sua atuação, ele enfatiza que a humanização permanece como um princípio norteador. “O cliente não é apenas uma parte do processo. Ele traz consigo histórias, preocupações e desafios que precisam ser tratados com cuidado e respeito. Queremos expandir de forma estruturada, sem abrir mão do compromisso com a qualidade e a ética. É fundamental que nosso crescimento esteja alinhado aos valores que construímos ao longo desses anos”, finaliza.

OAB/DF 19.773

Site: www.beltraoadvocacia.com.br

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luiz-antonio-beltrao-bb653333

