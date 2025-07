Vale Tudo: Tiago é vítima de violência após crise com Heleninha

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, descontrole e tragédia marcam mais um ponto de ruptura na relação de Tiago e Heleninha

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público será impactado por um momento dramático que marcará profundamente a história de Tiago (Pedro Waddington) e sua mãe Heleninha (Paolla Oliveira). As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo.

O desespero de Tiago

Após mais uma crise de Heleninha, que recaiu no vício do álcool, Tiago, desesperado ao vê-la bebendo uísque, tenta, sem sucesso, tirar a garrafa de suas mãos. A discussão entre eles se intensifica, e, no auge do desespero e da revolta, Tiago acaba começando a beber também. O jovem, completamente alterado e descontrolado, decide sair de casa sozinho, em um ato impulsivo e perigoso.

O que inicialmente parecia ser apenas mais uma crise familiar, com a tensão crescente entre mãe e filho, rapidamente se transforma em uma tragédia de proporções irreparáveis. Vulnerável e bêbado, Tiago se perde pelas ruas do Rio de Janeiro, onde é surpreendido por criminosos. Sem piedade, ele é assaltado e espancado brutalmente, deixando o público em choque.

A tragédia e o desespero de Heleninha

A tragédia se consuma quando Tiago é encontrado inconsciente e levado para o hospital, deixando Heleninha completamente desesperada. A dor e o arrependimento tomam conta da personagem de Paolla Oliveira, que, após o incidente, se dá conta de como o alcoolismo afetou profundamente sua família e sua relação com o filho.

A sequência marca mais uma ruptura na relação entre Heleninha e Tiago, e a culpa passa a dominar a personagem, que se vê incapaz de lidar com as consequências de suas atitudes. Este momento de reflexão levará Heleninha a prometer, mais uma vez, mudar sua vida e buscar ajuda para vencer o vício.

A luta de Heleninha e a intervenção de Odete Roitman

O público também acompanhará o crescimento do arrependimento de Heleninha, que se vê, finalmente, encarando a gravidade de sua situação. Ao mesmo tempo, Odete Roitman (Debora Bloch) aparecerá na trama mais uma vez tentando controlar a situação. Para a vilã, a tragédia será apenas mais um escândalo social a ser abafado, e ela tentará, à sua maneira, minimizar os danos à imagem da família.

Esse episódio será crucial para a jornada de Heleninha, que tomará a decisão de procurar ajuda. Ela finalmente se entrega ao processo de recuperação ao procurar o A.A. (Alcoólicos Anônimos). A novela mostrará a coragem de Heleninha ao contar sua história para outros participantes do grupo, simbolizando um novo começo e uma tentativa genuína de reverter os erros do passado.

Um novo caminho para Heleninha

A tragédia envolvendo Tiago e a luta de Heleninha contra o alcoolismo serão fundamentais para a construção do arco da personagem. Este episódio representa uma virada não só para a trama de Heleninha, mas também para a dinâmica familiar, refletindo as consequências devastadoras do vício e a busca por redenção.

O público, além de acompanhar os desafios de Heleninha, também se envolverá com a reconstrução de sua relação com Tiago, que, embora gravemente afetado, poderá ser o início de um processo de cura e reconciliação entre mãe e filho.

