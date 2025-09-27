Vale Tudo: Taís Araujo comenta reta final da novela

Atriz Taís Araujo comenta despedida de Vale Tudo e o suspense sobre quem será o responsável pela morte de Odete: "Não faço ideia"

A novela Vale Tudo se aproxima do desfecho e o elenco já vive o clima de despedida. A trama de Manuela Dias, inspirada na obra de Gilberto Braga, segue no ar até 17 de outubro e tem movimentado as noites da Globo com a repercussão entre o público.

Em entrevista ao GLOBO, Taís Araujo, que dá vida à protagonista Raquel, contou como tem sido o processo de encerramento do trabalho. “Estou há quase um ano nessa novela, então essa sensação de estar no finalzinho é muito boa. Já começamos as comemorações. Hoje tem festa, semana que vem tem festa. Estou vivendo uma despedida a cada dia”, disse a atriz.

Segundo ela, a repercussão da novela marca sua trajetória. “É muito bom quando acontece em uma novela de sucesso. Fiz novelas como Da Cor do Pecado e Cheias de Charme, mas Vale Tudo é a primeira das 21h em que vejo esse impacto. É gostoso ver o Brasil mobilizado com uma história”, completou.

Suspense em torno de Odete Roitman

Um dos grandes mistérios da novela é a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. Taís não acredita que sua personagem esteja envolvida no crime, mas ressalta que a equipe mantém o segredo até mesmo entre os atores. “Acho que não tem nada que leve a Raquel a matar a Odete, mas também não faço ideia de quem seja. Os capítulos são secretos até pra gente. É uma brincadeira divertida estar dentro desse mistério.”

O elenco recebe os capítulos de forma restrita, e muitas vezes só descobre os desdobramentos no momento da gravação, o que aumenta a expectativa em torno do mistério.

Com o fim de Vale Tudo, a faixa das 21h será ocupada por Três Graças, novela de Aguinaldo Silva. Já Taís Araujo terá novo desafio ainda em outubro, pois no dia 23 estreia a série de terror Reencarne, no Globoplay.

