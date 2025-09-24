Taís Araújo mostra bastidores da reta final de Vale Tudo

Atriz Taís Araújo compartilhou registros dos bastidores em clima de descontração na reta final do remake que chega ao fim em outubro

Nesta quarta-feira, 24, Taís Araujo publicou em sua conta do TikTok cenas de bastidores de Vale Tudo e chamou a atenção dos fãs ao destacar a reta final da novela.

Intérprete de Raquel Acioli, uma das protagonistas do remake, a atriz mostrou momentos descontraídos ao lado do elenco e da equipe. “Tá acabando… Mas os bastidores seguem daquele jeitinho: risada, corre-corre e muito carinho!”, escreveu na legenda.

O vídeo publicado por Taís registrou momentos de brincadeira e clima de descontração entre os trabalhadores da novela. “Coisas que só acontecem nos estúdios Globos: categoria risadas”, dizia um trecho.

O último capítulo do remake de Manuela Dias está previsto para ir ao ar na sexta-feira, 17 de outubro, com reprise no sábado, 18, quando será revelado o mistério de qual personagem matará Odete Roitman (Debora Bloch).

Taís Araújo fala sobre encerramento da trama

Enquanto se despede da personagem, Taís Araújo já havia revelado em entrevista ao site Quem que sentiu frustração com a mudança de rumo da história de Raquel. A empresária, que conquista sucesso com a rede de restaurantes Paladar, volta a perder tudo após um golpe de Odete Roitman.

“Quando peguei a Raquel para fazer, falei: ‘Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira.”

Segundo a atriz, a frustração veio ao perceber que esse caminho não se concretizaria. “Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, confesso que fico triste e frustrada.”

Apesar da decepção inicial, a atriz reforçou que segue comprometida com a personagem até o último capítulo. “Acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher. E quando li, pensei: Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter’. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem, que não é escrita por mim.”

Mesmo diante das mudanças no enredo, Taís defende a importância de Raquel como representação de muitas brasileiras. “Com respeito enorme a todas as mulheres que Raquel representa, vou até o final defender essa personagem porque acredito nessa mulher. Acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que acende socialmente, que se dedica, que é uma mulher séria, capaz, competente.”

