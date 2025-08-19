Vale Tudo: Sardinha revela lado obscuro de Fátima e coloca todos os podres da vilã no ventilador

Maria de Fátima é desmascarada por imagens reveladoras e Sardinha decide expor os podres da vilã para Afonso; veja o que acontecerá em Vale Tudo

Em Vale Tudo, o segredo de Maria de Fátima (Bella Campos) finalmente começa a desmoronar. A vilã, que tem manipulado e enganado todos ao seu redor, verá sua máscara cair diante de uma série de revelações que Sardinha (Lucas Leto) irá fazer. O fotógrafo, que já desconfiava das ações de Fátima, terá acesso a imagens das câmeras de segurança que comprovam várias de suas armações, e ele não hesitará em expô-las.

Segundo informações do site Notícias da TV, a primeira descoberta de Sardinha será de uma gravação em que Fátima é vista quebrando a proteção de um sistema e acionando um alarme propositalmente, com o único objetivo de roubar um convite para uma festa importante. "Ela fez soar o alarme pra roubar o convite... É isso, Sardinha de Deus!", reagirá Solange (Alice Wegmann) quando souber da primeira sabotagem. O escândalo é apenas o começo, e a revelação sobre Fátima toma uma proporção ainda maior quando Sardinha se depara com outras gravações.

As sabotagens de Fátima e a reação de Solange

Em outra gravação, Sardinha descobre que Fátima estava jogando fora páginas de um projeto de Solange, o que causou o desaparecimento misterioso de arquivos no computador da diretora. Esse incidente, que impediu Solange de tirar uma foto romântica ao lado de Afonso (Humberto Carrão), expõe mais uma das várias maldades de Fátima.

Solange, incrédula com as descobertas, fica chocada com a dimensão da sabotagem que vinha sendo orquestrada por sua antiga colega de trabalho. "Essa mulher despertou o Sherlock Holmes dentro de mim. Eu vou descobrir todos os podres da Maria de Fátima. Já devia ter feito isso há muito tempo!", declara Sardinha, indignado com as revelações.

Determinado a expor Fátima de uma vez por todas, ele começa a se aprofundar nas investigações e decide seguir em frente com um plano audacioso.

O escândalo de César e Fátima Sardinha não para por aí

Em uma sequência tensa, ele organiza uma entrevista falsa com Sheila Sterling, uma modelo que apareceu ao lado de César (Cauã Reymond) em uma festa e, depois, na cama com ele. Durante a conversa, Sheila revela que não iniciou um romance com César porque ele já estava envolvido com outra mulher. E quem seria essa mulher? Fátima. A revelação deixa Sardinha e Solange em choque: "Será que eles ficaram juntos esse tempo todo?", reage Solange, incrédula diante da confirmação do envolvimento de Fátima com César.

A decisão de Sardinha

Com todas as provas em mãos e a verdade finalmente desmascarada, Sardinha decide que é hora de colocar todos os podres de Fátima à mostra. Mesmo que isso signifique enfrentar a poderosa família Roitman, ele está determinado a contar tudo para Afonso e expor a farsa que Fátima construiu ao longo da trama. “Eu vou atrás do Afonso e vou contar tudo pra ele” , declara o produtor, pronto para fazer justiça e expor de uma vez por todas a vilania de Maria de Fátima.

O grande desfecho de Fátima

As cenas que irão ao ar nos próximos capítulos prometem agitar ainda mais a trama de Vale Tudo, com Fátima sendo desmascarada de forma contundente por Sardinha. A vilã, que parecia intocável, agora enfrenta as consequências de suas ações, com a verdade vindo à tona e ameaçando destruir sua imagem e seus planos. Sardinha, ao colocar tudo a público, garante que a justiça será feita e que Fátima não sairá impune.

