  Vale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Novelas / eita!

Vale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos

Cena emocionante em Vale Tudo revela o amor incondicional de Afonso pelos filhos que Solange está gerando enquanto ele enfrenta a leucemia

Nataly Paschoal
Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 13h48

Afonso grava vídeo para os filhos gêmeos
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeos - Foto: Globo/Manoella Mello

Em um dos momentos mais emocionantes do remake de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se vê diante da incerteza de sua saúde, lutando contra a leucemia. Separado de Maria de Fátima (Bella Campos) e já reconciliado com Solange (Alice Wegmann), o bilionário grava um vídeo emocionante para os filhos gêmeos que a ruiva carrega no ventre. Temendo não resistir ao tratamento contra o câncer, ele decide deixar uma mensagem de amor e esperança para os bebês ainda por nascer.

O vídeo com palavras de amor e despedida

Segundo informações do Notícias da TV, a cena se passa durante a madrugada, quando Solange está dormindo no quarto. Afonso, sozinho, diante da câmera do celular, começa a falar diretamente com os bebês: "Eu vou falar baixinho porque a mãe de vocês está dormindo aqui no quarto. Hoje vocês estão na 13ª semana e... Eu já amo tanto vocês. O papai e a mamãe... A gente recebeu uma notícia essa semana, mas vai ficar tudo bem. De um jeito ou de outro, vai ficar tudo bem. E se vocês estão vendo esse vídeo é porque acabou ficando tudo bem... De um outro jeito. E pode ser que eu não esteja aqui pra... Pra tudo", diz ele, demonstrando a preocupação com o futuro e, ao mesmo tempo, o amor imenso que sente pelos filhos que ainda não conheceu.

A emoção de Afonso transborda enquanto ele faz uma declaração especial sobre Solange, a mulher com quem ele reconcilia: "Por exemplo, a mãe de vocês. Pode ser que ela não seja de pelúcia, a mais fofinha sempre... Mas ela é de rocha. Ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Mas vocês não podem deixar ela enganar vocês, porque a Solange tenta enganar todo mundo de que é a maior durona, mas... Vocês também têm que proteger ela, tá? Vocês podem fazer isso pelo papai?".

A interrupção de Solange e a dor da despedida

No momento em que Afonso fala sobre a força de Solange e pede para os filhos a protegerem, a cena se torna ainda mais comovente. Solange, emocionada, interrompe a gravação com lágrimas nos olhos e se aproxima de Afonso.

"Nossos filhos nunca vão ver esse vídeo", ela diz, compartilhando o peso da situação e a dor de ver o amado tão frágil. Tentando disfarçar a emoção, Afonso responde: "Eu sei... Eu vou ficar bom. Eu tô só levando um papo aqui com eles pra... Alguma emergência".

A tentativa de Afonso de se mostrar forte, mesmo em um momento tão delicado, reflete a coragem e o amor incondicional que ele tem por sua família.

O impacto emocional da cena

A gravação do vídeo se torna um símbolo do amor de Afonso por seus filhos e pela companheira. O momento é um dos mais comoventes da novela, e será um divisor de águas para o personagem. Com o futuro incerto, a gravação simboliza a entrega de Afonso para que seus filhos cresçam com a lembrança de seu amor.

A cena marca o início da fase mais difícil da trajetória de Afonso, que logo será internado para iniciar as sessões de quimioterapia. O vídeo é uma tentativa de deixar algo importante para seus filhos, algo que transcende a dor da doença e a possível separação física. É um momento de despedida, mas também de esperança e amor.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

