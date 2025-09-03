Vale Tudo: Saiba quem salvará a vida de Afonso após tratamento não funcionar

A leucemia de Afonso não será tratada com quimioterapia e o personagem ficará perto da morte; saiba quem vai salvar a vida dele

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público acompanhará uma reviravolta no drama de Afonso (Humberto Carrão). O herdeiro da família Roitman, que está em tratamento contra uma leucemia, receberá a notícia de que a quimioterapia não surtiu o efeito esperado. A partir daí, a urgência por um transplante de medula óssea se tornará o centro de sua luta pela vida, com as atenções voltadas para os possíveis doadores: seu irmão, Leonardo (Guilherme Magon), e os gêmeos que Solange (Alice Wegmann) espera.

Segundo o site Notícias da TV, a revelação chocante está prevista para o capítulo desta quinta-feira, 4, quando o triatleta se mostrará ansioso pelos resultados de seus exames, com a esperança de que a medicação tenha sido eficaz. No entanto, o doutor Fernando (Gilberto Filho) trará a notícia desanimadora, confirmando que o tratamento inicial não foi suficiente. Afonso, então, será informado de que a única saída é um transplante de medula, acendendo um sinal de alerta e urgência para toda a sua família.

A busca desesperada por um doador compatível

Com a confirmação da necessidade do transplante, a família Roitman se mobiliza em uma corrida contra o tempo. Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e Odete (Debora Bloch) já haviam se submetido aos testes de compatibilidade, mas os resultados foram negativos. Isso reforça a complexidade do caso e a dificuldade de encontrar um doador compatível dentro do próprio círculo familiar, aumentando a tensão da narrativa.

A última esperança recai sobre os dois únicos candidatos que ainda não tiveram a compatibilidade descartada. O primeiro é Leonardo, que foi mantido em cárcere privado pela própria mãe, Odete Roitman, e dado como morto. A sua história é uma das grandes reviravoltas do remake e, por si só, já movimenta a trama, adicionando mais uma camada de drama à saga de Afonso. A possibilidade de ele ser o doador compatível colocaria Odete em uma encruzilhada moral, obrigando-a a revelar seu segredo mais sombrio para salvar a vida de seu outro filho.

A segunda e mais emocionante opção para Afonso são os filhos que Solange espera. O fato de os bebês ainda não terem nascido traz uma dose de esperança e desespero, já que a publicitária precisará dar à luz para que o transplante seja realizado. Os médicos planejam usar as células-tronco do sangue do cordão umbilical dos recém-nascidos para o procedimento, uma técnica que, na vida real, tem sido cada vez mais utilizada no tratamento de diversas doenças.

A piora da doença e a decisão drástica de Afonso

O diagnóstico inicial e a frustração com o tratamento quimioterápico farão com que o estado de saúde de Afonso se deteriore. Em um momento de fraqueza, o triatleta chegará a desmaiar, indicando uma piora significativa da doença. Diante desse cenário de incertezas e com a saúde cada vez mais fragilizada, Afonso tomará uma decisão drástica, que pegará toda a família de surpresa.

Ele comunicará aos familiares que se recusa a voltar ao hospital e a continuar com a quimioterapia enquanto não houver um doador de medula óssea. O rapaz justificará sua atitude explicando que não quer passar seus últimos dias de vida confinado em um hospital. Em vez disso, ele pretende viver com intensidade o tempo que ainda lhe resta. Essa atitude desesperada de Afonso, que preferirá lutar pela vida fora do ambiente hospitalar, reflete o peso da doença em sua saúde mental e emocional, tornando a sua jornada ainda mais dramática para o público.

Preparando-se para o pior: o pedido de Afonso a Heleninha

Em um dos momentos mais comoventes da trama, Afonso, temendo o pior, pedirá a Heleninha para ser a madrinha de seus filhos. Além disso, em um ato de desespero e preocupação com o futuro, ele fará um pedido de partir o coração: que a irmã cuide dos gêmeos e de Solange caso ele não resista à doença.

A cena, que promete emocionar os telespectadores, reforça o laço familiar entre Afonso e Heleninha, e o pedido do triatleta é uma mostra de sua vulnerabilidade diante da ameaça de morte. A dor de Afonso, expressa através de seus pedidos e de sua decisão de interromper o tratamento, humaniza o personagem e o torna ainda mais querido pelo público. A forma como Heleninha reagirá a esse pedido, e se ela aceitará a responsabilidade, será um ponto-chave na evolução da personagem, que já lida com questões de alcoolismo.

O ápice do drama e a esperança de um final feliz

O drama de Afonso atingirá seu ápice na reta final da novela, quando Solange dará à luz aos gêmeos. A cena, aguardada com grande expectativa pelo público, será o momento crucial para a possível cura de Afonso. A esperança de que as células-tronco do sangue do cordão umbilical dos bebês sejam compatíveis é a grande aposta da trama para um final feliz para o personagem.

