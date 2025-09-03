Vale Tudo: A chantagista que vai virar a vida de Odete de cabeça para baixo

Na versão original de 'Vale Tudo', a chantagista, que perturbará a vida de Odete, não existia, mas, no remake ela promete atormentar a vilã

No remake de Vale Tudo, Odete (Debora Bloch) terá que lidar com um adversário que não existia na versão original da novela: Ana Clara (Samantha Jones). A jovem promete infernizar a vida da bilionária, já que detém informações sensíveis sobre Leonardo (Guilherme Magon), pessoa que todos acreditavam que havia morrido. Essa novidade trará tensão e reviravoltas na vida da poderosa executiva da TCA.

Primeiro encontro tenso

No capítulo desta quarta-feira, 3, Odete será surpreendida ao visitar a nova galeria de arte de Heleninha (Paolla Oliveira) acompanhada por Celina (Malu Galli). Heleninha apresentará a amiga ao grupo: "Mãe! Deixa eu te apresentar uma amiga lá do AA [Alcoólicos Anônimos]", dirá a pintora, antes de completar: "Essa é a Ana Clara".

A bilionária tentará disfarçar a raiva ao perceber a presença da jovem, mas já sentirá o cerco se fechar. Irritada, Odete dará uma bronca na filha por ter levado uma estranha à galeria, demonstrando que a chegada de Ana Clara ameaça seu controle sobre a situação.

A batalha pelo controle

Determinada a manter Leonardo sob seu domínio, Odete decidirá tirar o cadeirante do casebre, chegando acompanhada de dois enfermeiros. Ana Clara implorará por uma última chance de manter o jovem a salvo, mas seus apelos serão em vão.

Em resposta à tentativa de Odete de neutralizá-la, Ana Clara começará a reunir fotos e vídeos de Leonardo, preparando-se para possíveis ataques ou armações da bilionária. A movimentação da jovem chamará atenção de Heleninha, que estranhará o sumiço da garota do grupo do AA, dando indícios de que Ana Clara está prestes a se tornar uma peça-chave na disputa pelo poder e pela verdade dentro da trama.

Uma nova ameaça para Odete

A introdução de Ana Clara representa uma mudança estratégica no remake, adicionando uma antagonista inédita que coloca Odete em xeque. Diferente da versão de 1988, agora a vilã precisará lidar com chantagens e estratégias inteligentes, mostrando que o jogo de manipulação e poder em Vale Tudo está mais complexo do que nunca.

Ana Clara promete trazer tensão, drama e novas reviravoltas, deixando claro que Odete não é mais a única dona do controle — e que a bilionária terá que redobrar sua astúcia para não ser desmascarada.

