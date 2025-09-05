CARAS Brasil
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Saiba qual será a reação de Consuêlo ao descobrir namoro de Aldeíde e André

O romance proibido virá à tona durante uma festa, gerando um grande barraco e colocando o casal em uma situação delicada

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 12h27

Consuêlo descobre namoro do filho com Aldeíde
Consuêlo descobre namoro do filho com Aldeíde - Reprodução/Instagram

O romance de Aldeíde (Karine Teles) e André (Breno Ferreira) em Vale Tudo está prestes a ser descoberto. A grande revelação acontecerá no capítulo desta sexta-feira, 5, em um momento de pura tensão e comédia. O casal será flagrado aos beijos por Consuêlo (Belize Pombal), que se revoltará com o romance do filho com a vizinha. O barraco familiar, que promete ser um dos pontos altos da novela das nove, colocará o relacionamento dos pombinhos à prova e trará à tona o preconceito da secretária.

O segredo do casal, conforme adiantado por veículos de imprensa como o site Notícias da TV, será revelado durante a festa de bodas de Consuêlo e Jarbas (Leandro Firmino). Os dois, que tentam manter o romance escondido, se esconderão na despensa do karaokê para um momento de intimidade. No entanto, o plano de se beijarem escondido dará errado quando Consuêlo, em um momento de distração, os flagrará em flagrante. A reação da secretária será imediata e a confusão será inevitável.

O flagra e a reação de Consuêlo

Ao flagrar o filho aos beijos com Aldeíde, Consuêlo não conseguirá conter sua surpresa e indignação. "Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui?", questionará ela, em choque. O flagra, porém, dará a André a coragem necessária para assumir seus sentimentos pela vizinha. "Não tem falta de vergonha nenhuma, eu e a Aldeíde estamos namorando", revelará o hipista.

A confissão de André pegará a mãe de surpresa, que confrontará a ruiva. Aldeíde, envergonhada, tentará se justificar, mas Consuêlo não dará ouvidos. A secretária, tomada pela raiva, soltará os cachorros para cima de Aldeíde, questionando a sua moral. "Você não tem vergonha? Uma senhora, que viu André andando de bicicleta de rodinha!", criticará a matriarca. A fala de Consuêlo, conforme reportado pelo site NaTelinha, mostra que seu preconceito contra o romance é motivado pela diferença de idade entre o casal e o fato de ela ter visto Aldeíde crescer.

O romance original e as semelhanças com o remake

A trama de André e Aldeíde em Vale Tudo não é nova. Na primeira versão do folhetim, exibida em 1988, o casal também teve um romance que desagradou a família. O papel de Aldeíde foi interpretado por Lilia Cabral, e o de André por Marcello Novaes. O romance, assim como no remake, também sofreu com o preconceito de Consuêlo, que na época era tia do rapaz, interpretada por Rosane Gofman.

Na versão original, o casal superou o preconceito e as idas e vindas, terminando feliz no último capítulo do folhetim. A repetição do final feliz no remake é a grande aposta dos fãs da novela, que esperam que o amor de André e Aldeíde supere a raiva e o preconceito de Consuêlo.

O futuro de André e Aldeíde

Com o flagra e o barraco com Consuêlo, o romance de André e Aldeíde passará por uma grande prova. O casal terá que lidar com o preconceito da família e a oposição da secretária. A reação de Jarbas, que ainda não se manifestou sobre o romance, também será um ponto de virada na história. A novela, que tem se mostrado cheia de reviravoltas, promete mais emoções nos próximos dias.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

