Vale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Afonso (Humberto Carrão) vai descobrir que será pai. Depois da decepção ao saber que era traído por Maria de Fátima (Bella Campos), ele passará por um turbilhão de emoções em sua vida. Isso porque ele descobre um câncer e recebe a notícia de que é o pai dos filhos de Solange (Alice Wegmann).

Nas cenas, Afonso começa a ter sintomas preocupantes, como febre, hematomas e sangramento nasal. Ele passa por exames e descobre que está com leucemia. Um dia, ele desabafa com Solange sobre o diagnóstico que recebeu e sua falta de esperança na vida, já que não sabe se faz o tratamento ou não.

Então, para incentivá-lo a lutar pela vida, Solange revela seu segredo. Ela diz que Afonso é o pai dos seus filhos gêmeos. Afonso fica radiante e decide iniciar o tratamento para tentar se curar. Tanto que ele começa a quimioterapia e perde parte do cabelo.

Assim, ele pede a ajuda para a mãe dos seus filhos para raspar o cabelo. Na cena emocionante, os dois conversam sobre o futuro, incluindo os nomes dos filhos e a família que vão construir juntos.

As cenas vão ao ar a partir de sábado, 30 de agosto.

Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale Tudo - Foto: Globo / Manoella Mello

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 27 a 30 de agosto:

Capítulo 129 - Quarta-feira, 27 de agosto

Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 28 de agosto

Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ana Clara tem a impressão de que Leonardo entende o que ela diz. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar. Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 29 de agosto

Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera. Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

Capítulo 132 - Sábado, 30 de agosto

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.

