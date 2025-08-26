CARAS Brasil

  2. Boni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988
Novelas / Curiosidade

Boni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988

Ex-diretor da Globo, Boni entrega segredo de como foi a escolha de quem matou Odete Roitman na primeira versão da novela Vale Tudo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 21h07

Boni
Boni - Foto: Reprodução / Instagram

O diretor de TV Boni relembrou uma história dos bastidores da primeira versão da novela Vale Tudo, da Globo. Em um vídeo nas redes sociais, ele relembrou como foi a escolha do assassino de Odete Roitman após o público ficar curioso com a pergunta ‘Quem matou Odete?’.

Boni surpreendeu ao contar que ele e o diretor Daniel Filho foram os responsáveis pela escolha de Leila como a assassina na primeira versão. Ele disse que foram gravados vários finais diferentes para a novela e que a escolha foi feita pouco antes do capítulo ir ao ar.

"E afinal, quem vai matar Odete Roitman? Quando nós fizemos Vale Tudo no passado, nós tivemos o cuidado de fazer várias gravações. Mais de oito gravações foram feitas com diferentes possíveis assassinos. E só foi escolhido no último momento, eu e o Daniel Filho, só nós dois. Nem o Gilberto Braga sabia. Nós que escolhemos qual teria sido realmente o assassino de Odete. Agora vão ter que mudar, vai ter que aparecer um outro criminoso. Quem será que matou Odete Roitman?", disse ele. 

Atualmente, Odete Roitman é interpretada por Debora Bloch e a autora do remake, Manuela Dias, ainda não deu pistas sobre quem vai matar a vilã. 

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 26 a 30 de agosto:

Capítulo 128 - Terça-feira, 26 de agosto

Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Bartolomeu conta a Ivan que apurou informações sobre Gerson e que ajudará o filho. Afonso conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 27 de agosto

Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 28 de agosto

Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ana Clara tem a impressão de que Leonardo entende o que ela diz. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar. Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 29 de agosto

Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera. Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

Capítulo 132 - Sábado, 30 de agosto

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

novelavale tudoOdete RoitmanBoniquem matou

