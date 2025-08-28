Vale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã

Grávida e sem nada, Maria de Fátima procura Raquel e tem surpresa com atitude da cozinheira com ela; veja o que acontecerá

Em Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) viverá um momento de desespero nos próximos capítulos da novela das nove da Globo. Grávida e abandonada por Afonso (Humberto Carrão) e César (Cauã Reymond), a golpista tenta recorrer à mãe, Raquel (Taís Araujo), pedindo ajuda e atenção. Porém, o que era para ser um apelo maternal se transforma em um verdadeiro esculacho.

"Eu te avisei que esse momento ia chegar, Maria de Fátima. Eu te avisei que você ia cair", dispara Raquel, deixando claro que não se impressiona com a vitimização da filha. Desde o início do encontro, Fátima tenta ganhar simpatia com um discurso dramático, mas a cozinheira rebate cada argumento com firmeza.

Sem espaço para chantagens

Fátima cita sua expulsão de casa por Afonso e a traição de César, que agora está com Odete Roitman (Débora Bloch). Raquel não poupa a provocação: "Ah, por isso que ele estava no carro com ela? Então, a Odete Roitman roubou o seu namoradinho cafajeste? Olha, realmente vocês duas se merecem muito mesmo".

Quando a vilã tenta apelar lembrando que carrega um neto no ventre, Raquel reage com frieza: "Que horror usar uma criança que nem nasceu pra fazer chantagem... Você realmente não tem vergonha de nada mesmo". A cozinheira ainda ironiza a situação, desejando que a criança seja mais inteligente que a mãe, reforçando a falta de tolerância com as manipulações de Fátima.

Fim do embate

O confronto termina com Raquel deixando claro que não há espaço para Fátima em sua vida. "Você não é bem-vinda por ninguém aqui", sentencia a protagonista, antes de se despedir para trabalhar e continuar sua rotina de vender sanduíches. A vilã, por sua vez, fica sem aliados e precisará enfrentar sozinha as consequências de seus atos, marcando mais uma derrota significativa em sua trajetória.

Leia também:Raquel viraliza na rede social e dá a volta por cima após perder tudo