  Vale Tudo: Raquel viraliza na rede social e dá a volta por cima após perder tudo
Novelas / Reviravolta!

Vale Tudo: Raquel viraliza na rede social e dá a volta por cima após perder tudo

Após ser derrotada por Odete Roitman, Raquel reinventa sua vida com ação solidária e sucesso nas redes sociais; veja como acontecerá reviravolta

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 13h33

Raquel tem reviravolta após falir
Raquel tem reviravolta após falir - Globo/Fábio Rocha

Em Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) enfrenta uma verdadeira guinada em sua trajetória. Após perder a Paladar, seu tão amado restaurante, para Odete Roitman (Débora Bloch), que compra a parte de Celina (Malu Galli) e fecha a empresa, Raquel se vê em um ponto de recomeço. Mas, ao invés de se deixar abater, a empresária decide dar a volta por cima de uma maneira surpreendente e criativa.

Segundo informações do Notícias da TV, Raquel encontra uma nova chance quando Celina, arrependida de sua decisão de vender sua parte da sociedade, compra o imóvel onde funcionava a Paladar e o doa para que Raquel retome sua vocação no ramo gastronômico. Esse gesto solidário de Celina é a primeira grande reviravolta da trama, abrindo as portas para a nova fase de Raquel.

Um novo restaurante com um projeto social inovador

Determinada a não deixar sua história ser apagada, Raquel transforma o imóvel da antiga Paladar em um novo restaurante com uma proposta inovadora. Ela cria um projeto social em que, a cada prato vendido, outro será doado a pessoas necessitadas. A ideia rapidamente ganha notoriedade e a ação solidária conquista admiradores, tornando-se um sucesso em sua comunidade. O vídeo em que Raquel explica a iniciativa viraliza nas redes sociais, chamando a atenção para a causa e para a sua luta em reerguer-se após a tragédia causada por Odete.

Sanduíches e contratos: a fórmula do sucesso

Além do projeto solidário, Raquel e sua equipe inovam no mercado com o lançamento de uma linha especial de sanduíches. A Paladar, mesmo fechando as portas como conhecíamos, agora ganha uma nova identidade e um novo espaço, trazendo novos contratos e parcerias estratégicas. Em pouco tempo, o novo restaurante de Raquel fecha cinco contratos com clientes importantes, consolidando sua volta por cima no mundo dos negócios.

O impacto nas redes sociais

O sucesso do projeto social de Raquel não se limita ao ambiente físico do restaurante. A empresária conquista uma audiência crescente nas redes sociais, onde os vídeos explicando a dinâmica do seu novo projeto viralizam. Seu nome se torna sinônimo de solidariedade e determinação, e ela se estabelece como uma verdadeira influenciadora no ramo gastronômico e social.

Uma nova fase para Raquel

Raquel, que antes estava em ruínas após a derrota para Odete, agora se reinventa e encontra uma maneira de ressignificar sua história. Com um projeto social de impacto e uma linha de sanduíches de sucesso, ela consegue transformar sua dor em uma força positiva, conquistando um novo espaço no mercado e reconquistando a confiança de seu público. Vale Tudo não só mostra a luta da protagonista para reconstruir sua vida, mas também celebra sua capacidade de inovar e transformar a adversidade em oportunidade.

Raquel choca com frieza ao ver queda de Fátima: 'Não tenho filha'

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoraquelOdetePaladar

