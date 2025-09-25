Vale Tudo: Quem salvará Afonso? Segredo é descoberto e doador é escolhido

Nos próximos capítulos de 'Vale Tudo', finalmente o público saberá quem salvará Afonso; após mistério e suposições doador é revelado

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público ficará sabendo quem salvará Afonso (Humberto Carrão). Após surgirem notícias e suposições de que o bilionário seria salvo pelos filhos gêmeos que Solange (Alice Wegmann) está esperando, finalmente, foi revelado quem realmente ajudará a curar o moço.

Segundo informações do site Notícias da TV, o atleta receberá a medula do irmão Leonardo (Guilherme Magon). Após Heleninha (Paolla Oliveira) descobrir que o seu gêmeo está vivo e levá-lo para casa de tia Celina (Malu Galli), eles ainda saberão que ele é compatível com Afonso.

A descoberta dos segredos de Odete Roitman (Debora Bloch) deixarão a todos revoltados. O herdeiro até romperá de vez com a empresária ao saber que o irmão é compatível e a mãe não fez questão de ajudar a salvá-lo.

As cenas estão previstas para ir ao ar na próxima semana, na terça-feira, 30. Heleninha descobrirá que o irmão está vivo após ir atrás de Ana Clara (Samantha Jones), que antes de ser assassinada por Odete, mandará sua localização para a artista.

Ao chegar ao local, a personagem de Paolla Oliveira verá Leonardo bastante agitado e verá que ele não morreu no acidente de carro. É bom lembrar que durante anos a pintora ficou se culpando, acreditando que teria sido a responsável pelo falecimento do seu gêmeo. Na versão original, Leonardo não sobrevive e realmente faleceu no acidente de carro.

Quem matará Odete Roitman em ‘Vale Tudo’? Vote na enquete

A morte de Odete Roitman

No dia seis de outubro acontecerá a morte de Odete Roitman. As cenas já estão sendo gravadas e os suspeitos são vários. Diferente da versão original, que teve Leila como a assassina, agora, outro personagem será responsável pelo “apagamento” da megera.

Entre os suspeitos estão César (Cauã Reymond) que está mudando seu comportamento com a esposa após saber que receberá 50% das ações da TCA com a morte dela. Saiba mais aqui!