Vale Tudo: A queda de Marco Aurélio após roubo ser descoberto

Reviravolta na novela das nove coloca Marco Aurélio contra a parede e mostra a força de Odete Roitman em cena eletrizante

Em Vale Tudo, a poderosa Odete Roitman (Débora Bloch) vai viver uma das cenas mais impactantes da trama quando descobrir que seu braço direito, Marco Aurélio (Alexandre Nero), a roubou durante quase 15 anos. Segundo informações do Notícias da TV, bomba será detonada por Afonso (Humberto Carrão), que, ao investigar uma mala recheada de dólares devolvida por Maria de Fátima (Bella Campos) a Marco, encontrará um desvio milionário que estava escondido há anos na TCA.

O relatório que revela a fraude

A desconfiança de Afonso começa quando ele toma conhecimento do mistério envolvendo a mala de dólares. Após investigar Marco Aurélio, o herdeiro entrega à sua mãe, Odete, um relatório detalhado sobre a fraude. A revelação deixará Odete em estado de choque. Afonso explica: “Não achei uma incongruência... Achei um ralo, bem pequeno, que funciona há 14 anos. Desvio de verba”. Quando ele revela o valor do rombo de R$ 54 milhões, Odete reage com incredulidade, mas sua mente já começa a traçar o plano de destruição do executivo.

Marco Aurélio tenta negar, mas é desmascarado

Ao ser confrontado por Odete, Marco Aurélio tenta bancar o inocente e se faz de surpreso, mas a empresária não dá espaço para desculpas. “Você não vai me dizer nada. Você vai sair da minha sala agora e eu vou ler esse relatório. Se eu já estou sendo roubada há 14 anos, pra que a pressa?”, dispara Odete, com a frieza que só ela tem. Marco Aurélio, em pânico, toma medidas desesperadas para destruir provas. Ele recorre a um hacker para apagar e-mails comprometedores e até tenta confabular com Leila (Carolina Dieckmann), mas a situação já está fora de controle.

"Vai ter de devolver com juros": A sentença de Odete

A confirmação de que o desfalque é real vem logo após a conversa com Celina (Malu Galli), quando Odete revela que o valor desviado é ainda maior do que imaginava. “O Marco Aurélio me rouba há quase 15 anos... Eu sabia que ele fazia um caixa dois, sempre soube. Mas eu achei que fossem números mais discretos”, desabafa a empresária, que decide dar o golpe final no executivo.

Ela então convoca Marco Aurélio para a sua sala e o destrói: “Minha primeira reação foi delatar isso pro board [conselho], mas você sabe como eles vão reagir. Eu não vou desgastar a imagem da minha empresa só pra me vingar de você. É evidente que eu não vou abrir mão do meu patrimônio. Ainda mais nessas condições. Portanto, eu vou fazer um levantamento de tudo o que você me deve... Até o último centavo. Com juros e correção”.

Marco Aurélio tenta se redimir e se faz de arrependido, mas Odete não se comove. “Se você fizer tudo o que eu mandar... Pode ser que eu te deixe sair pela porta da frente”, sentencia a bilionária, deixando claro que não há mais espaço para perdão.

O império de Odete, mais forte do que nunca

A queda de Marco Aurélio marca mais uma vitória para Odete Roitman, que mais uma vez mostra sua astúcia, poder e controle. A novela das nove continua a prender a atenção do público, com reviravoltas e personagens cada vez mais intensos. A guerra de poder entre Odete e Marco Aurélio é um reflexo do que Vale Tudo tem de melhor: intriga, traição e uma luta implacável pelo controle do império.

