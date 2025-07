Vale Tudo: Falida, Raquel volta a vender sanduíche na praia

Cena prevista para o fim de agosto resgata origem de Raquel após ela tomar golpe de Celina, influenciado por Odete; veja o que acontecerá

Um dos momentos mais marcantes do remake de Vale Tudo está prestes a ir ao ar. Raquel, personagem de Taís Araujo, vai protagonizar uma reviravolta poderosa ao retornar à praia vendendo sanduíches, o mesmo ponto de partida de sua trajetória na novela. Só que, desta vez, a cena vem carregada de dor, perdas e um toque cruel de ironia. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

Traição, falência e recomeço

Tudo desanda para Raquel após a revelação de uma traição que abala não apenas seus negócios, mas também sua confiança. Celina (Malu Galli), que era sua sócia, é desmascarada como irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) e tudo vira de cabeça para baixo. Ao descobrir que sua irmã fazia parte da Paladar, Odete obriga Celina a vender sua parte na empresa. Sem apoio, Raquel é forçada a abrir mão do restaurante.

Com o controle em mãos, Odete fecha a Paladar, deixando Raquel e toda sua equipe sem renda, endividados e completamente à deriva. A empresária, que já enfrentou a elite com firmeza, agora se vê desamparada, tendo que recomeçar praticamente do zero.

“Sanduíche da Raquel!” e o reencontro impactante

A cena do retorno à areia é forte. De isopor na mão, Raquel retoma seu chamado clássico: “sanduíche da Raquel!”. Caminhando pela praia com dignidade é ali, no meio da areia, que ela cruza o caminho de Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina.

Heleninha, tocada, demonstra respeito e empatia pela resiliência da empresária. Já Celina, por sua vez, tenta fingir naturalidade diante de um constrangimento que salta aos olhos. Afinal, ela teve papel direto na derrocada da antiga parceira.

Uma cena simbólica e cheia de força

A volta de Raquel à praia vai muito além de uma lembrança do passado. É um ato de resistência, um grito silencioso contra o elitismo, a deslealdade e a hipocrisia que rondam sua trajetória. Ela poderia ter desistido. Mas não. Raquel retorna. E retorna de pé.

Mesmo diante da falência, das perdas e das humilhações, ela mantém a cabeça erguida. É um momento que promete emocionar o público e reforçar por que sua personagem se tornou um dos maiores ícones da novela.

