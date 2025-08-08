CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente

O diagnóstico de leucemia chega como uma bomba na vida de Afonso, que começa a enfrentar sintomas preocupantes enquanto lida com o drama familiar

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 10h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Afonso dá primeiro sinal de leucemia
Afonso dá primeiro sinal de leucemia - Reprodução/Globo

Em Vale Tudo, os próximos episódios mostram que Afonso (Humberto Carrão) começará a manifestar os primeiros sintomas de leucemia, e a descoberta de sua doença será um dos momentos mais dramáticos da trama. A revelação da doença vem em um momento delicado da vida de Afonso, que, após descobrir as armações de Odete Roitman (Débora Bloch), rompe com a família e se vê sozinho em uma situação ainda mais angustiante.

Segundo informações do site Notícias da TV, os sintomas começam de forma sutil, mas preocupante. Afonso começa a apresentar hematomas nos braços e episódios de sangramento nasal, que logo se tornam recorrentes. Ao tentar se concentrar em seus treinos com Igor (Bernardo Velasco), ele começa a sentir tonturas e dificuldades em manter o ritmo. Em uma sequência de ação, ele passará mal após uma corrida, o que levanta mais suspeitas sobre sua saúde.

O diagnóstico de leucemia e as consequências emocionais

Renato (João Vicente de Castro), amigo de Afonso, interpreta esses sinais de saúde como consequência das recentes mudanças na vida do protagonista, sem perceber a gravidade da condição. A doença de Afonso se apresenta gradualmente, mas, conforme a trama avança, o diagnóstico se torna inevitável, e a tragédia atinge o personagem com força total.

Como revelado pela colunista Anna Luiza Santiago, a confirmação de que Afonso está com leucemia será um momento de grande impacto, tanto para o personagem quanto para os espectadores. Em um gesto simbólico de despedida, Afonso faz seu testamento e pede que Solange (Alice Wegmann), sua amiga, raspe sua cabeça — uma cena que remete à inesquecível sequência de Laços de Família (2000), quando Camila (Carolina Dieckmann) enfrenta a quimioterapia.

O testamento e o pedido simbólico

"Eu não sou supersticioso... E não acho que fazer testamento seja atrair a morte. Muito pelo contrário. Mas também não acho que se deva fazer isso de qualquer jeito. Por isso eu quero conversar com você... Você aceita ser minha procuradora?", pede Afonso a Solange, com um tom de despedida que mexe com o emocional dos personagens e do público.

Esse pedido, feito com um misto de coragem e desespero, reflete a luta silenciosa de Afonso, que agora enfrenta uma batalha interna contra a doença, sem saber como lidar com as consequências de sua condição. A escolha de pedir para Solange raspar sua cabeça simboliza o enfrentamento do medo da doença e da morte, evocando a força emocional do personagem.

Impacto na trama

A introdução da leucemia no arco de Afonso traz uma nova camada de drama à novela, com a questão da doença se tornando central para o desenvolvimento do personagem. A forma como Afonso lida com a descoberta e a maneira como seus amigos e familiares reagem será crucial para o andamento da história e para os conflitos que ainda estão por vir.

A sequência promete ser um dos grandes momentos de Vale Tudo, com um olhar sensível sobre a fragilidade humana e a forma como as pessoas lidam com a iminência da morte e as mudanças abruptas que a vida impõe. O romance, as relações familiares e a saúde de Afonso estarão entrelaçados em uma trama que continua a explorar os limites das emoções e a luta pela sobrevivência.

Leia também:Solange descobre gravidez de gêmeos de Afonso em ultrassom chocante

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoHumberto Carrãoleucemiaafonso

Leia também

TRUQUE

Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase? - Reprodução/Globo

Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?

CHOCANTE

Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reais - Foto: Jorge Baumann/Divulgação/Globo

Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual

Sucesso

Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins - Foto: Divulgação

Rafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'

Novo amor?

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita

Participação especial

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo Teodoro - Foto: Reproção/Instagram

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio

Eita!

Consuêlo descobre affair do filho com Aldeíde - Reprodução/Instagram

Vale Tudo: Consuêlo descobre romance de Aldeíde e André e fica furiosa

Últimas notícias

SimonyEm remissão do câncer, Simony revela que fé a ajudou durante tratamento
Virginia FonsecaVirginia Fonseca pode enfrentar perdas e fim de programa no SBT, diz tarólogo
Carolina Dieckmmann mostra carta que recebeu de Preta GilCarolina Dieckmmann mostra presente que recebeu de Preta Gil: 'Feito por ela'
Fausto SilvaTransplante de Faustão: Como funciona o processo e a fila de espera no Brasil
Jéssica Reis, Daniel e João PauloFilha de João Paulo, Jéssica Reis segue os passos do pai e estreia na música
A atriz Mariana Sena ao lado do marido, Elzo Vieira, e da filha, AyomiMariana Sena abre o jogo sobre transformações da maternidade: 'Me trouxe segurança'
Luan PereiraTarólogo faz previsão para a vida pessoal de Luan Pereira: ‘Chegando'
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga sobre segredo de casamento de Lore Improta e Léo Santana: 'Reflexos profundos'
Afonso dá primeiro sinal de leucemiaVale Tudo: Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente
Dudu Nobre é pai de quatro filhosDudu Nobre fala sobre paternidade e relação com os filhos: 'Meu quarteto fantástico'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade