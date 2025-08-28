CARAS Brasil
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Pedido de casamento de Odete surpreende vilã e muda os rumos

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, pedido de casamento de Odete para César acontece após megera ver atitude de Maria de Fátima

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 13h54

Odete pede César em casamento
Odete pede César em casamento - Globo/ Fábio Rocha

Em Vale Tudo, Odete (Debora Bloch) dará uma das rasteiras mais impactantes em Maria de Fátima (Bella Campos). A bilionária, cansada das armações da alpinista social, decidirá oficializar seu romance com César (Cauã Reymond) em um pedido de casamento surpreendente: "Casa comigo. Que eu vou te fazer o homem mais feliz do mundo", proporá a dona da TCA.

Segundo informações do Notícias da TV, a sequência vai ao ar no capítulo deste sábado (30) da novela das nove da Globo, e marca um ponto de virada na guerra de egos entre ex-sogra e ex-nora. Maria de Fátima, grávida e disposta a garantir seus direitos, irá atrás de Odete para exigir pensão e ainda ameaçar a executiva, afirmando que pode reconquistar César.

Tentativa de sabotagem

Determinada a acabar com o romance, a vilãzinha tenta se insinuar para César na praia e chega a se sentar no colo do modelo. Ela envia as fotos da situação diretamente para Odete, na esperança de provocar ciúmes e desestabilizar a bilionária.

O efeito, porém, é contrário ao esperado. César se defende: "Fátima desgraçada! Eu não fiz nada. Essa vagabunda sentou no meu colo do nada na praia, ela tá me seguindo. Eu te juro! Você pode não acreditar, mas essa garota é louca... A Fátima não é pura não".

Odete, abalada, confronta o modelo: "Se eu souber que você ficou com essa vaca de novo, que você tá me enganando". César tenta tranquilizá-la: "Calma! Ei, ei, calma! Isso não tá acontecendo, não vai acontecer. Não fica assim. Eu tô te falando a verdade, eu tô com você, acabou".

O jogo vira

Percebendo a sinceridade de César e seu verdadeiro envolvimento, Odete admite que está apaixonada e revela que o que sente é diferente de tudo que já viveu. "Eu poderia casar com você", dispara. Sem perder tempo, formaliza o pedido: "Então casa comigo. Quer se casar comigo, César Ribeiro?".

O resultado é devastador para Fátima. Ao aceitar o pedido, César conta para a alpinista que toda a sua tentativa de manipulação e as fotos armadas não apenas falharam, como acabaram rendendo um pedido de casamento da própria Odete, mostrando que o tiro saiu completamente pela culatra.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

