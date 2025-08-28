Vale Tudo: Pedido de casamento de Odete surpreende vilã e muda os rumos

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, pedido de casamento de Odete para César acontece após megera ver atitude de Maria de Fátima

Em Vale Tudo, Odete (Debora Bloch) dará uma das rasteiras mais impactantes em Maria de Fátima (Bella Campos). A bilionária, cansada das armações da alpinista social, decidirá oficializar seu romance com César (Cauã Reymond) em um pedido de casamento surpreendente: "Casa comigo. Que eu vou te fazer o homem mais feliz do mundo", proporá a dona da TCA.

Segundo informações do Notícias da TV, a sequência vai ao ar no capítulo deste sábado (30) da novela das nove da Globo, e marca um ponto de virada na guerra de egos entre ex-sogra e ex-nora. Maria de Fátima, grávida e disposta a garantir seus direitos, irá atrás de Odete para exigir pensão e ainda ameaçar a executiva, afirmando que pode reconquistar César.

Tentativa de sabotagem

Determinada a acabar com o romance, a vilãzinha tenta se insinuar para César na praia e chega a se sentar no colo do modelo. Ela envia as fotos da situação diretamente para Odete, na esperança de provocar ciúmes e desestabilizar a bilionária.

O efeito, porém, é contrário ao esperado. César se defende: "Fátima desgraçada! Eu não fiz nada. Essa vagabunda sentou no meu colo do nada na praia, ela tá me seguindo. Eu te juro! Você pode não acreditar, mas essa garota é louca... A Fátima não é pura não".

Odete, abalada, confronta o modelo: "Se eu souber que você ficou com essa vaca de novo, que você tá me enganando". César tenta tranquilizá-la: "Calma! Ei, ei, calma! Isso não tá acontecendo, não vai acontecer. Não fica assim. Eu tô te falando a verdade, eu tô com você, acabou".

O jogo vira

Percebendo a sinceridade de César e seu verdadeiro envolvimento, Odete admite que está apaixonada e revela que o que sente é diferente de tudo que já viveu. "Eu poderia casar com você", dispara. Sem perder tempo, formaliza o pedido: "Então casa comigo. Quer se casar comigo, César Ribeiro?".

O resultado é devastador para Fátima. Ao aceitar o pedido, César conta para a alpinista que toda a sua tentativa de manipulação e as fotos armadas não apenas falharam, como acabaram rendendo um pedido de casamento da própria Odete, mostrando que o tiro saiu completamente pela culatra.

