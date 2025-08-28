CARAS Brasil
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Maria de Fátima sai da miséria com descoberta bombástica

Grávida e sem apoio, Maria de Fátima consegue sair do buraco ao fazer descoberta avassaladora sobre personagem de Vale Tudo

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 12h58

Maria de Fátima sai da miséria
Maria de Fátima sai da miséria - Reprodução/Globo

Em Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) terá mais uma reviravolta em sua trajetória. Humilhada por César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch), a vilã grávida de um menino fará uma descoberta que promete mudar completamente seu destino. Leonardo (Guilherme Magon), que todos acreditavam ter morrido, está vivo e escondido por ordem de Odete.

Segundo informações do Notícias da TV, enquanto luta por pensão e enfrenta desprezo do ex-amante e da bilionária, Fátima realiza uma ultrassonografia confirmando o sexo do bebê, mas se sente isolada. É nesse momento de vulnerabilidade que a jovem encontra uma oportunidade de retomar o controle e virar o jogo a seu favor.

Plano e chantagem

Determinada, Fátima firma uma aliança com Mário Sérgio (Thomás Aquino) com o objetivo de separar Odete e César. Em seguida, começa a seguir a bilionária em busca de um ponto fraco que possa ser explorado. A descoberta de que Leonardo está vivo a coloca em posição de força, pronta para confrontar Odete diretamente.

Em cenas tensas, Fátima sugere que revelará o paradeiro do menino para a imprensa caso não seja recompensada financeiramente. A chantagem surte efeito, e Odete acaba cedendo, entregando uma quantia considerável à ex-nora.

Poder e vingança

Acostumada a manipular todos ao seu redor, Odete vê agora que Fátima se tornou uma pedra em seu sapato. Apesar disso, a bilionária mantém seu romance com César e planeja até apresentar o modelo à família e marcar casamento.

Fátima, por sua vez, se agarra a essa tábua de salvação para sair da miséria e não mede esforços para seguir seu plano. Determinada a separar Odete e o ex-amante, a vilã começa a difamá-los nas redes sociais, mostrando que mesmo grávida e humilhada, ainda tem cartas na manga para retomar o poder e se vingar.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudocésarOdeteMaria de Fátimamário sérgio

