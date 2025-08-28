Vale Tudo: Maria de Fátima sai da miséria com descoberta bombástica

Grávida e sem apoio, Maria de Fátima consegue sair do buraco ao fazer descoberta avassaladora sobre personagem de Vale Tudo

Em Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) terá mais uma reviravolta em sua trajetória. Humilhada por César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch), a vilã grávida de um menino fará uma descoberta que promete mudar completamente seu destino. Leonardo (Guilherme Magon), que todos acreditavam ter morrido, está vivo e escondido por ordem de Odete.

Segundo informações do Notícias da TV, enquanto luta por pensão e enfrenta desprezo do ex-amante e da bilionária, Fátima realiza uma ultrassonografia confirmando o sexo do bebê, mas se sente isolada. É nesse momento de vulnerabilidade que a jovem encontra uma oportunidade de retomar o controle e virar o jogo a seu favor.

Plano e chantagem

Determinada, Fátima firma uma aliança com Mário Sérgio (Thomás Aquino) com o objetivo de separar Odete e César. Em seguida, começa a seguir a bilionária em busca de um ponto fraco que possa ser explorado. A descoberta de que Leonardo está vivo a coloca em posição de força, pronta para confrontar Odete diretamente.

Em cenas tensas, Fátima sugere que revelará o paradeiro do menino para a imprensa caso não seja recompensada financeiramente. A chantagem surte efeito, e Odete acaba cedendo, entregando uma quantia considerável à ex-nora.

Poder e vingança

Acostumada a manipular todos ao seu redor, Odete vê agora que Fátima se tornou uma pedra em seu sapato. Apesar disso, a bilionária mantém seu romance com César e planeja até apresentar o modelo à família e marcar casamento.

Fátima, por sua vez, se agarra a essa tábua de salvação para sair da miséria e não mede esforços para seguir seu plano. Determinada a separar Odete e o ex-amante, a vilã começa a difamá-los nas redes sociais, mostrando que mesmo grávida e humilhada, ainda tem cartas na manga para retomar o poder e se vingar.

