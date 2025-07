Vale Tudo: Odete usa chantagem pesada para reconquistar o casamento da filha

Determinada a reatar o relacionamento de Heleninha com Ivan, Odete não mede esforços e ameaça destruir a vida do ex-genro

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a poderosa Odete Roitman (Debora Bloch) se mostrará disposta a ir até as últimas consequências para salvar o casamento de sua filha Heleninha (Paolla Oliveira) com Ivan (Renato Góes). Em uma verdadeira jogada de mestre, a vilã recorre a chantagens e ameaças, usando informações do passado de Ivan para forçar o executivo a reatar o relacionamento com a artista plástica.

A chantagem de Odete: um passado sombrio

Determinada a salvar o casamento da filha, Odete decide jogar pesado e começa a chantagear Ivan. Segundo informações do site Na Telinha, a vilã usa um episódio do passado como base para suas ameaças. Ela acusa Ivan de ter traído sua filha com Raquel (Taís Araujo) enquanto ainda estava casado com Heleninha e ameaça processá-lo por quebra de contrato nupcial, alegando que ele cometeu fraude ao favorecer Raquel em um negócio envolvendo dados sigilosos da TCA.

Para obter provas do caso entre Ivan e Raquel, Odete suborna Luciano (Licínio Januário) e, com o apoio dele, descobre que a sócia de Poliana (Matheus Nachtergaele) comprou a Flyfood, empresa responsável pelo fornecimento de comida de bordo da TCA. Odete, então, usa essa informação para acusar Ivan de favorecimento ilegal e ameaça expor a relação com Raquel, a menos que ele volte para Heleninha.

O jogo de poder de Odete

Com uma jogada que mistura chantagem e suborno, Odete faz a pressão aumentar. Ela lembra Ivan que um processo por vazamento de dados sigilosos pode destruir sua carreira e reputação como executivo. "A gente está falando de um processo, é bem mais complicado. Sem falar que isso acaba com a reputação de qualquer executivo", diz Odete, insinuando que Ivan poderia ter cometido fraudes semelhantes para beneficiar Raquel.

Além disso, Odete ainda ameaça cobrar uma multa de R$ 300 mil por quebra de contrato nupcial, um valor significativo que ele terá que pagar caso não atenda às suas exigências. "Você vai me cobrar uma multa porque eu janetei com a Raquel?", questiona Ivan, surpreso com a situação.

A defesa de Ivan e o dilema de Heleninha

Ivan, por sua vez, tenta se defender e afirma que não fez nada de errado, mas ainda assim, a pressão de Odete o coloca contra a parede. “Eu gosto muito da Heleninha... Eu posso dizer até que amo a Heleninha, mas eu nunca ficaria com ela assim”, declara Ivan, tentando justificar suas atitudes. No entanto, Odete acusa o ex-genro de agir dessa maneira apenas porque Heleninha o pediu para não demiti-lo, revelando a complexidade da relação entre os personagens.

O que vem por aí

Com a ameaça de Odete pairando sobre a cabeça de Ivan e o casamento de Heleninha em risco, o desenrolar dessa trama promete trazer muita tensão. Ivan terá que decidir entre ceder às chantagens de Odete e manter sua relação com Heleninha, ou enfrentar as consequências de suas ações, tanto no campo profissional quanto pessoal.

A cena está preparada para ser um dos grandes pontos de virada da novela, com Odete Roitman mais uma vez mostrando sua astúcia e manipulação, características que a tornaram uma das vilãs mais memoráveis da TV brasileira.

Leia também:Falida, Raquel volta a vender sanduíche na praia