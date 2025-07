Vale Tudo: Odete Roitman perde o controle e pede César em casamento

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman perde o controle e revela sua vulnerabilidade ao se entregar ao amor por César

Em Vale Tudo, a personagem Odete Roitman (Débora Bloch) sempre foi sinônimo de poder, frieza e controle absoluto. À frente da TCA, ela dominava tudo ao seu redor com mão de ferro, sem nunca permitir que suas emoções a vulnerabilizassem.

No entanto, nos próximos capítulos da novela, o público será surpreendido por uma transformação inédita na vilã, que se renderá à paixão de uma forma que ninguém poderia imaginar. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do site Leo Dias, Odete terá uma crise de ciúmes e, pela primeira vez, será tomada pela fragilidade emocional que sempre procurou esconder .

A crise de ciúmes de Odete

O que começa como uma simples imagem de Maria de Fátima (Bella Campos) no colo de César (Cauã Reymond), uma armação estratégica de Fátima para provocar Odete, acaba desencadeando uma explosão de emoções reprimidas. Ao ver a foto, Odete perde completamente a compostura e se deixa consumir pela raiva. A empresária, até então imbatível e controladora, parte para cima de César com tapas e xingamentos, chamando-o de “mentiroso” e “cafajeste”. A cena é de uma intensidade raramente vista em Odete, que, pela primeira vez, se sente traída, ferida em seu orgulho e em sua posição de poder.

César, tentando se defender, explica que a situação foi manipulada por Fátima e que ele não teve controle sobre o que aconteceu. Mas nada consegue acalmar a fúria de Odete. Ela está tomada pelo ciúmes e pela dor de ver o homem que ama, ainda que de forma inesperada, envolvido com outra mulher, mesmo que isso tenha sido orquestrado por sua inimiga.

A rendição emocional de Odete

O que ninguém esperava era que, após a tempestade de raiva, Odete mostraria um lado completamente novo. Com os olhos marejados, ela se recolhe num canto do quarto do hotel, demonstrando uma vulnerabilidade que, até aquele momento, parecia impossível para a mulher de ferro. Em um momento de fragilidade e vergonha, Odete se abre para César, admitindo algo que jamais poderia imaginar admitir: “Eu odeio me apaixonar. Isso me faz ficar vulnerável, cafona, fora de controle”, desabafa.

É nessa rendição emocional que a verdadeira transformação de Odete começa a acontecer. Pela primeira vez, a personagem expõe seu lado humano, tocado pela paixão e pela dor. O que vem a seguir surpreende até César: Odete pede César em casamento , confessando que quer tudo com ele, sem reservas. “Eu quero tudo com você”, diz, entregando-se à vulnerabilidade que sempre tentou evitar.

O que essa virada significa para Odete

Essa cena marca uma grande virada na trajetória de Odete Roitman. A vilã, que sempre se baseou em poder, dinheiro e controle para manipular as situações ao seu favor, agora revela um lado mais íntimo e humano, completamente exposto pela paixão. Sua atitude, impensável até então, desafia tudo o que sabemos sobre essa personagem forte e imbatível.

Odete, ao se render ao amor, deixa de ser apenas a mulher poderosa e manipuladora da novela para se tornar alguém que também é capaz de sentir profundamente e de se entregar ao que a faz vulnerável. Essa transformação não só mexe com seu personagem, mas também com a dinâmica da trama, pois, pela primeira vez, a vilã se coloca em uma posição de dependência emocional.

O futuro de Odete e César

Agora, com o pedido de casamento, Odete quebra todas as barreiras que construíra ao longo de sua vida. O que será do relacionamento entre ela e César? Será que essa rendição emocional será suficiente para que o casamento seja bem-sucedido, ou será mais uma jogada de poder disfarçada de amor? O público ficará na expectativa para descobrir o desfecho desse romance improvável e as consequências de Odete se deixar levar pela paixão.

