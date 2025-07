Vale Tudo: Odete rouba César de Fátima e vilã é abandonada grávida

Grávida e sem aliados, Fátima é abandonada por César e enfrenta novo golpe de Odete em momento decisivo do remake da Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) voltará a ser alvo de uma das maiores vilãs das novelas brasileiras em Vale Tudo. Nos próximos capítulos do remake da Globo, a jovem será surpreendida ao descobrir que César (Cauã Reymond), seu amante, está agora envolvido com ninguém menos que Odete Roitman (Debora Bloch).

Segundo informações do Notícias da TV, a reviravolta deixará Fátima desamparada, grávida e novamente humilhada. A sequência se inicia quando Fátima, desconfiada após o sumiço repentino do modelo, decide procurá-lo no hotel onde Odete está hospedada. Ao bater na porta do quarto da empresária, é ela mesma quem atende ao lado de César, sem esconder o novo envolvimento. "Aceita que dói menos", dispara a vilã, escancarando a traição e pondo fim a qualquer dúvida da ex-nora.

César vira as costas para Fátima sem remorso

Mesmo diante da gestação de Fátima, César não demonstra arrependimento. "Eu já estava bem cansado da nossa história. E eu tô feliz", diz ele, firme, deixando claro que sua escolha agora é Odete. A fala, combinada ao desprezo da bilionária, desencadeia a fúria da vilãzinha, que tenta agredi-lo, mas é impedida. Odete aproveita para dar mais um golpe de realidade: "Você já perdeu o Afonso. Vamos ver de quem é esse bebê e resolver essa história. E agora o César tá comigo."

Fátima perde o controle e tenta reverter a situação

Desnorteada com a humilhação, Fátima sai do hotel às pressas e quase é atropelada. Mesmo abalada, ela tenta, mais adiante, recuperar o controle. Em uma última cartada, procura César no estúdio de Olavo (Ricardo Teodoro) e propõe manter um relacionamento de fachada com Odete, apenas para lucrar com os presentes da ricaça. "Qual é o plano?", pergunta ela, tentando convencê-lo a seguir com a farsa. Mas César não se deixa manipular. "Acabou, Fátima. Você tem que acreditar nisso", responde ele, encerrando de vez a parceria entre eles.

Tentativa de chantagem contra Odete termina em nova derrota

Sem alternativas, Fátima parte para o ataque: ameaça revelar a Afonso (Humberto Carrão) que foi usada como isca por Odete para afastá-lo de Raquel (Taís Araujo). No entanto, a empresária, fiel à sua frieza característica, ignora a chantagem e simplesmente a expulsa da TCA — mais um baque na sequência de derrotas da vilã.

A queda de Maria de Fátima marca um novo capítulo em Vale Tudo, evidenciando como a vilania sofisticada de Odete Roitman continua sendo implacável, manipulando todos à sua volta para manter o poder e eliminar qualquer obstáculo.

Leia também:Vale Tudo: Fátima leva tapão de Odete após traição: 'Vai embora, sua pobre'