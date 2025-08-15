CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo

O segredo de Odete Roitman é ameaçado com a surpreendente melhora de seu filho, escondido por anos, em uma cena que mexe com as emoções da vilã

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 13h37

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Odete fica abalada com notícia sobre Leonardo
Odete fica abalada com notícia sobre Leonardo - Reprodução/Globo

Em Vale Tudo, a poderosa Odete Roitman (Débora Bloch) se verá completamente abalada ao descobrir que seu filho Leonardo (Guilherme Magon) está apresentando sinais de melhora no seu quadro clínico. Esta revelação, que ameaça o grande segredo de Odete, acontece durante uma visita que ela faz ao local onde mantém Leonardo isolado do mundo, sem que ninguém saiba sobre sua existência. A surpresa vem por meio de Ana Clara (Samantha Jones), que cuida de Leonardo desde a morte de sua avó, Nise (Teca Pereira).

A reação de Odete

Segundo informações do Notícias da TV, Odete, que sempre manteve a ilusão de que Leonardo estava em um estado irreversível e sem esperança, não consegue acreditar na notícia de que seu filho pode estar melhorando. Ana Clara, que assumiu a responsabilidade pelos cuidados de Leonardo após o falecimento de Nise, revela que o estado de saúde do jovem apresentou sinais de evolução. “Agora que eu tô aqui direto, o Leozinho tá melhorando”, diz ela, deixando Odete incrédula.

“Como é que é? Ele tá o quê? Eu não entendi, como assim ele tá melhorando?”, pergunta Odete, visivelmente chocada, tentando compreender o que está acontecendo com seu filho, que sempre foi tratado como morto para o mundo.

A explicação de Ana Clara

Ana Clara, que abandonou a faculdade de Medicina para se dedicar ao cuidado de Leonardo, tenta explicar a situação para Odete. “Ah, eu não tenho o que fazer o dia todo... Eu cuido dele”, diz ela, com um tom de sinceridade. No entanto, Odete, que conhece o histórico médico do filho, não se convence facilmente.

“Mas ele perdeu massa encefálica. Ninguém nem sabe como tá vivo... Não tem como ele melhorar”, afirma Odete, descartando a possibilidade de qualquer melhora significativa. Porém, Ana Clara, com uma avaliação mais realista, esclarece: “Acho que melhorar pra ficar bom é difícil, mas ele tá melhorando... Um pouco.

A nova realidade de Leonardo

Apesar de toda a frieza de Odete, Ana Clara continua a dar uma visão mais positiva da situação. “O Leonardo nunca vai conseguir falar, nem fazer nada, mas ele pode ter uma vida melhor. Só isso”, explica ela, oferecendo uma visão pragmática sobre o que pode ser considerado uma melhoria no estado de saúde de Leonardo.

A revelação traz à tona um novo conflito para Odete. O segredo de ter mantido seu filho escondido por tantos anos agora começa a ruir, e as consequências dessa revelação são imprevisíveis. Odete, que sempre manteve o controle absoluto sobre sua vida e seus segredos, se vê diante de uma situação que ela não pode controlar: a melhora de Leonardo pode significar a exposição de tudo o que ela tentou esconder.

O impacto na trama

Essa virada em Vale Tudo promete ser um dos pontos de maior tensão, não apenas para Odete, mas também para a família Roitman e os personagens ao redor. A melhora de Leonardo coloca em jogo os mistérios e as manipulações de Odete, que, ao longo dos anos, criou uma fachada perfeita para manter seu segredo. Agora, a verdade começa a se infiltrar de forma lenta, mas constante, abalando os alicerces da poderosa vilã e colocando seu império de mentiras em risco.

Leia também:Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

leonardovale tudoOdete RoitmanOdete

Leia também

Eita!

Marco Aurélio toca o terror nos últimos capítulos - Globo/ Léo Rosario

Vale Tudo: Marco Aurélio toca o terror na reta final da novela

Eita!

Celina desmascara Fátima - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos

Bastidores

Nikolly Fernandes - Foto: Globo/ Manoella Mello

Atriz de Dona de Mim é irmã de atriz famosa da série Rensga Hits

CADÊ?

Luizinho em História de Amor; por onde anda o ator André Ricardo? - Reprodução/Globo

Ator mirim de História de Amor abandonou carreira artística; saiba por onde ele anda

Deu ruim!

Dita (Jeniffer Nascimento) e Clóvis (Dudu Azevedo) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Dita tem reação inesperada após pedido de Clóvis

Conflito

Medéia (Betty Gofman) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Medéia enfrenta Celso após presenciar ataque a Samir

Últimas notícias

Guilherme LeicamEspecialista explica caso polêmico de Guilherme Leicam: 'Continua ao longo do tempo'
Emily Garcia e Victor Igoh esperam primeiro filho do casalEmily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez
Celina desmascara FátimaVale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos
Catia FonsecaCatia Fonseca conta como conseguiu emagrecer sem mudar a alimentação
Rei Charles IIIRei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica
Britney Spears vem para o Brasil? Astróloga fala do futuro da cantoraAstróloga revela futuro de Britney Spears: 'Precisa ter estrutura emocional'
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Fernanda Rodrigues é mãe de LuisaFernanda Rodrigues desabafa sobre criação da filha adolescente: 'Desafiador'
Odete fica abalada com notícia sobre LeonardoVale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade