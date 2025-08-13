Vale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete

Maria de Fátima usa segredo sobre Leonardo para dar a volta por cima e ameaçar Odete Roitman na trama das nove da Globo; veja

Após ser desmascarada por Afonso (Humberto Carrão) e expulsa da mansão dos Roitman, Maria de Fátima (Bella Campos) parece estar em seu ponto mais baixo em Vale Tudo. No entanto, como uma verdadeira golpista, ela consegue dar a volta por cima e se reerguer, com um truque surpreendente que envolve o maior segredo de Odete Roitman (Débora Bloch).

Segundo informações do Notícias da TV, logo após sua queda, Fátima aparece carregada de compras, presenteando Olavo (Ricardo Teodoro) e tentando parecer inofensiva. Quando confrontada por Mário Sérgio (Thomás Aquino) sobre sua perseguição a Odete, Fátima nega descaradamente, mentindo sobre suas intenções e comportamento. Mas, como o público logo descobrirá, Fátima não só sobreviveu à queda, como agora está armando um golpe muito mais ousado e perigoso.

O segredo de Odete sobre Leonardo

O grande trunfo de Fátima será a descoberta de que Leonardo (Guilherme Magon), o filho de Odete que todos acreditavam morto, está vivo. Fátima, ao seguir a empresária até um sítio onde ela mantém Leonardo escondido, reconhece imediatamente o jovem, já que ela havia visto uma foto dele enquanto ainda vivia no luxo da mansão dos Roitman, com Afonso. Essa descoberta se tornará a chave para Fátima colocar Odete contra a parede, já que ela agora possui a informação que pode ser usada como uma poderosa arma de chantagem.

O poder do segredo e a ameaça a Odete

Com esse segredo nas mãos, Fátima se vê diante de uma grande oportunidade de transformar a informação em um verdadeiro tesouro, que poderá render muito dinheiro. Sua ambição e falta de escrúpulos são ampliadas, e ela se alinha a Mário Sérgio, com o objetivo de destruir a relação entre Odete e César (Cauã Reymond), com quem a empresária está se envolvendo. Fátima não só almeja vingança, mas também pretende usar a chantagem para se beneficiar financeiramente, tornando-se ainda mais poderosa na trama.

A mudança no enredo e a relação com a versão original

Essa virada na trama é uma inovação do remake de Vale Tudo, já que, na versão original, Leonardo não sobreviveu ao acidente e a revelação sobre seu retorno não fazia parte da história. A introdução dessa reviravolta, com Fátima explorando o segredo de Odete para alcançar seus próprios objetivos, traz um novo dinamismo à trama e cria um confronto ainda mais intenso entre as personagens.

O segredo de Leonardo, que foi mantido oculto por Odete por mais de uma década, agora se torna a chave para Fátima se reerguer e dar uma virada na própria sorte. Como sempre, Vale Tudo explora o poder das intrigas familiares e os jogos de poder, e a luta entre Odete e Fátima promete ser uma das maiores batalhas emocionais da novela.

