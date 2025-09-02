Vale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Odete fica sozinha com Leonardo e dá um abraço no filho ao vê-lo sofrendo. Entenda como será

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Odete Roitman (Debora Bloch) viverá um momento marcante com Leonardo (Guilherme Magon) ao ficar sozinha com o filho. Apesar de rejeitá-lo há muitos anos, ela dará um abraço no rapaz ao vê-lo sofrer.

Nas cenas, Odete chega na casa onde Leonardo vive atrás de Ana Clara (Samantha Jones), já que ela está ignorando a vilã. Lá, ela vê o rapaz está sozinho na frente da TV. Então, ela manda mensagem para Ana Clara e a acusa de ser irresponsável por ter deixado o filho sozinho em casa.

Enquanto isso, Leonardo começa a demonstrar desconforto. Então, Odete decide ajudá-lo. Ela pega água para o rapaz, mas ele fica agitado. Inclusive, Leonardo fica prestes a ter uma convulsão. Ao vê-lo passando mal, Odete fica desesperada e faz de tudo para acalmá-lo. Até que ela decide abraçar o filho. O gesto de carinho dela dá certo e Leonardo começa a se acalmar nos braços da mãe.

Logo depois, Ana Clara chega e Odete fica furiosa com a cuidadora, que diz que Leonardo está acostumado a ficar sozinho.

As cenas vão ao ar no capítulo de quarta-feira, 3.

Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale Tudo - Foto: Globo / Divulgação

Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale Tudo - Foto: Globo / Divulgação

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 2 a 6 de setembro:

Capítulo 134 - Terça-feira, 2 de setembro

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina. Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Consuêlo desconfia ao flagrar Jarbas em uma ligação suspeita.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 3 de setembro

Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 4 de setembro

Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado. Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem implora uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA. Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula. Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Afonso sente tontura e desmaia.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 5 de setembro

Solange socorre Afonso. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

Capítulo 138 - Sábado, 6 de setembro

Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

Leia também: Vale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico