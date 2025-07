Vale Tudo: O acidente que vai mudar a vida de Jarbas para a melhor

Após um revés inesperado, Jarbas, que era motorista de aplicativo, encontra uma oportunidade de ouro na mansão dos Roitman

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o destino de Jarbas (Leandro Firmino) tomará um rumo inesperado. O personagem, que até então trabalhava como motorista de aplicativo, sofrerá um acidente de carro que o afastará temporariamente do volante e mudará radicalmente sua vida. Conforme informações do Notícias da TV, a batida, que ocorrerá após um motorista passar em alta velocidade e colidir com seu carro, não resultará em ferimentos graves, mas deixará o veículo completamente danificado, causando um grande prejuízo.

A necessidade de mudança e o apoio de Consuêlo

Com o carro destruído e sem uma fonte imediata de renda, Jarbas se verá sem saída, até que Consuêlo (Belize Pombal) o incentive a buscar novas possibilidades. Sem o trabalho como motorista de aplicativo, sua situação financeira se complica, mas a perseverança e o apoio de Consuêlo o ajudarão a manter a esperança. Motivado pela necessidade de estabilidade, ele começa a procurar alternativas.

A virada: nova chance na mansão dos Roitman

A grande reviravolta na vida de Jarbas acontece quando ele é indicado para uma vaga de motorista na casa de Celina (Malu Galli) . Em um novo ambiente, Jarbas se dedica ao trabalho com seriedade, e seu desempenho chama a atenção dos Roitman. Em pouco tempo, ele é efetivado como funcionário da mansão, encontrando não apenas uma nova fonte de renda, mas também a chance de viver algo que jamais imaginou: a convivência com a elite da cidade .

De motorista a insider da mansão

O emprego na mansão dos Roitman traz não só segurança financeira para Jarbas, mas também uma posição privilegiada entre os endinheirados, o que acaba dando ao personagem uma visibilidade inesperada. Agora, além de cumprir suas funções, ele passa a ser um observador atento de tudo o que acontece na mansão. E claro, as fofocas não demoram a começar.

O novo trabalho permite que Jarbas se envolva com o universo dos ricos e poderosos, o que abre portas para mais histórias e interações interessantes dentro da trama. Sua ascensão inesperada, a partir de um acidente que parecia ser o fim de sua carreira como motorista, promete ser um dos pontos altos da novela Vale Tudo.

