Vale Tudo: Fátima é desmascarada por Sardinha em e sua traição vem à tona

Sardinha revela a traição de Fátima para Afonso e a vilã enfrenta sua queda em Vale Tudo; veja o que acontecerá nos próximos capítulos

Em Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) vai finalmente enfrentar as consequências de sua traição. Mas quem a desmascarará não será Raquel (Taís Araujo) ou Solange (Alice Wegmann), como ela poderia esperar. A surpresa vem de onde ela menos imagina: Sardinha (Lucas Leto). O produtor da Tomorrow, que se tornou cliente da influenciadora, decide investigar Fátima e acaba revelando o caso da vilã com César (Cauã Reymond) para Afonso (Humberto Carrão).

A investigação de Sardinha e a descoberta chocante

Conforme informações divulgadas pelo Notícias da TV, Sardinha, que já estava desconfiado da proximidade entre Fátima e César, aproveita que a vilã se tornou uma cliente da empresa para segui-la. Ele a observa em um apart-hotel, onde a vê em momentos íntimos com o modelo. Não demora para que Sardinha vá até Afonso e o avise sobre o comportamento de Fátima. “Afonso, você está lembrado que o César foi transferido para Paris exatamente na mesma época em que você se mudou para lá com a Fátima? Não é muita coincidência, não?”, questiona ele, abrindo os olhos do herdeiro da TCA.

A invasão e a revelação da traição

Desconfiado, Afonso decide investigar por conta própria e vai até o local indicado por Sardinha. Com a chave que encontrou entre os pertences de Fátima, ele invade o quarto do apart-hotel e é recebido por uma cena chocante: Fátima e César na maior intimidade. Em um ataque de raiva, Afonso parte para cima de César, enquanto Fátima tenta desesperadamente cobrir sua nudez com um lençol. O choque é tão grande que a vilã, que até então parecia controlar a situação, começa a perder completamente o poder.

O momento da verdade: "Quem é o pai desse filho?"

Grávida, Fátima agora tem que encarar o peso de suas ações. Afonso, já tomado pela raiva e pela dor, lhe faz a pergunta que ela temia: “Quem é o pai desse filho?”. Sem saída, a vilã balbucia que não sabe, deixando claro que a mentira foi exposta e a trama começou a desmoronar.

A partir desse momento, a derrocada de Maria de Fátima é inevitável. O público que já acompanhava as manipulações da personagem agora vê o momento de sua maior humilhação. Fátima, que sempre usou os outros para seu benefício, finalmente enfrentará as consequências de sua traição. A novela Vale Tudo segue com mais uma reviravolta, em que o destino da vilã será selado pela própria mentira que ela construiu.

