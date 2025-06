Vale Tudo: Maria de Fátima é trocada por modelo e flagra traição

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima é traída por amante e fica sabendo que foi trocada por modelo; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) descobrirá que está sendo traída por César (Cauã Reymond). Já casada com Afonso (Humberto Carrão), a vilã ficará sabendo do caso do michê com uma modelo por ele mesmo.

Segundo o site Notícias da TV, o amante sem querer ligará para a golpista e ela ouvirá a voz de uma mulher, percebendo que está sendo traída. Maria de Fátima então correrá para o apartamento de César e flagrará os dois na cama.

Conforme o portal, a essa altura ela já estará casada com o bilionário e até terá dado uma vida boa para o amante em Paris. A cena tem previsão para ir ao ar no dia 22 de julho.

"O que é que você tá fazendo aqui, Fátima?", perguntará ele. Com raiva, ela responderá: "Seu celular me ligou sem querer e eu ouvi você com essa periguete aí".

"Sacanagem comigo, hein, César? Eu precisava estar vivendo essa cena aqui hoje? Como é que você quer que eu confie em você assim?", questionará a vilã.

"Fátima, a nossa relação não tem nada a ver com confiança. Você já me entregou pra polícia, já me traiu... Inclusive você é casada com outro cara. Qual é o problema de eu me divertir rarissimamente?", indagará o galã.

No dia seguinte ao flagra, Fátima voltará ao apartamento e provocará César. "Até agora eu estava sendo recatada porque a gente tinha um acordo... Mas já que pra você tá liberado... Eu também vou me liberar. Mas como eu sou maneira, vou liberar só com meu marido", dirá ela.

Raquel acorda e descobre quem é Maria de Fátima: 'Demônio'

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) descobrirá quem Maria de Fátima (Bella Campos) realmente é. Após cair em várias armadilhas da filha, acreditando que ela não é uma golpista mentirosa, a cozinheira acordará e verá que ela roubou, enganou e acabou com seu namoro com Ivan (Renato Góes).

Segundo o Notícias da TV, a protagonista vai começar a suspeitar da jovem depois que o ex-namorado tentar explicar como a vilã jogou a culpa do sumiço dos dólares para ele. O administrador ficará sabendo da história por Freitas (Luis Lobianco) após a alpinista social devolver a mala para Marco Aurélio (Alexandre Nero). Leia mais aqui!