CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'

Em uma das cenas mais impactantes da novela, Odete Roitman desmonta as ilusões de Mário Sérgio e o humilha de forma cruel

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 13h38

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mário Sérgio toma fora de Odete
Mário Sérgio toma fora de Odete - Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Mário Sérgio (Thomás Aquino) vai sofrer um dos maiores foras da trama. O executivo, que vinha ajudando Odete Roitman (Débora Bloch) em seus planos e até passou uma noite com ela, começará a alimentar a esperança de que será recompensado com o posto de namorado oficial da poderosa empresária. No entanto, o que ele não esperava era que Odete, sempre astuta e fria, daria um golpe de misericórdia em suas expectativas, desmanchando suas ilusões com uma resposta seca e cruel: "Nunca te prometi nada".

A tentativa de aproximação

Segundo informações do site Notícias da TV, tudo começa quando Mário Sérgio volta de viagem e tenta se aproximar de Odete com um clima de intimidade, chegando até a tentar beijá-la. Mas, como sempre, Odete não se deixa seduzir facilmente. Com uma frieza característica, ela se esquiva do avanço de Mário Sérgio e, com um tom distante, diz: "Você vai ter que fazer outra viagem". Ele, surpreso e desconcertado, tenta argumentar: "Outra viagem não, Odete. Eu tô com saudade. O que é que é? Tá querendo me despachar?". A empresária, então, solta um enigmático "talvez", o que faz Mário Sérgio pensar que ainda se trata de um jogo de sedução.

O golpe no ego

Mário Sérgio, então, tenta beijá-la novamente, mas é interrompido de forma implacável. Odete, com a frieza habitual, pergunta: "O Walter [Leandro Lima] não foi embora?", fazendo referência ao ex-parceiro de negócios dela. A pergunta, simples e direta, mostra que a empresária está completamente alheia ao desejo de Mário Sérgio e à relação que ele tenta criar.

Ao insistir, Mário Sérgio questiona se Odete já está com outra pessoa, e ele se arrisca: "Eu achei que tivesse chegado a minha vez". A resposta de Odete vem como um chute no ego do diretor de Marketing da TCA: "Eu acho que você sempre teve muito prazer em acreditar nisso. Mas eu não me lembro de ter te prometido nada". A humilhação de Mário Sérgio se torna ainda mais evidente, e ele tenta apelar dizendo: "Mas eu te ajudei". A resposta de Odete não deixa margem para dúvidas: "Eu sei e eu pretendo te retribuir, mas não exatamente na cama".

O término sem fim

Mesmo após o balde de água fria, Mário Sérgio insiste que não esperava que a relação fosse uma transação, como Odete faz parecer. Mas, com total desdém, ela rebate: "Seria chique pular a parte do drama". O desprezo de Odete por Mário Sérgio fica claro em sua postura irritada e fria, deixando-o cada vez mais desesperado. Ao perceber que a humilhação é real e sem volta, Mário Sérgio tenta se defender: "Odete, você tá terminando comigo?". A resposta dela, cortante e definitiva, vem com a certeza de que nada do que ele imaginava aconteceu: "Claro que não. A gente não tem nada que eu possa terminar".

A humilhação final

Tomado pelo orgulho ferido e incapaz de lidar com o golpe, Mário Sérgio ainda tenta resistir: "Você não vai fazer isso comigo... Não vai". Mas a empresária, imperturbável, responde com uma indiferença cruel: "Opa, estamos partindo pra uma ameaça?". Derrotado, Mário Sérgio sai da sala sem conseguir disfarçar a decepção e o sentimento de ter sido humilhado de forma absoluta.

A lição de Odete

A cena entre Odete e Mário Sérgio é um dos momentos mais marcantes de Vale Tudo. Odete, com seu caráter frio e manipulador, mostra uma vez mais sua habilidade em desmontar qualquer um que tente se aproximar dela. Mário Sérgio, que acreditava que estava no controle da situação, termina a sequência completamente derrotado, sendo um reflexo da impunidade e da crueldade que Odete representa. Este episódio simboliza a força de Odete como vilã, e a impotência de quem tenta enfrentá-la sem entender as verdadeiras regras do seu jogo.

Leia também:Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Odete RoitmanDébora BlochraquelFátimaTaís Araujobella camposmário sérgiothomás aquino

Leia também

Homenagem

Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Preta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será

CADÊ?

Atriz de Fina Estampa saiu do Brasil e mudou de profissão - Divulgação/TV Globo

Atriz de Fina Estampa se afastou da atuação e sofreu em mudança para fora do país

Confronto!

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela confronta homem do passado e segredo vem à tona

Resposta afiada

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor! Dita debocha de Zulma após mentira envolvendo Candinho

Fim da novela

Odete (Debora Bloch) e Raquel (Taís Araujo) na novela Vale Tudo - Foto: Globo/ Léo Rosario

Quando a novela Vale Tudo chega ao fim? A data do último capítulo é revelada

Eita!

Celina toma golpe de Fátima - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Celina não deixa Fátima levar roupas e toma golpe da vilã

Últimas notícias

Preta GilPreta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico VivePrêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
Irmão de Sheron Menezzes faleceu aos 36 anosMãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'
Filho de mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa e dá exemploApós sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa
Sophia Valverde e Pietro KraussComo Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance
Mário Sérgio toma fora de OdeteVale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
Michel TelóMichel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack BradyEle cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
NoneOfertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade