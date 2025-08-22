Vale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'

Em uma das cenas mais impactantes da novela, Odete Roitman desmonta as ilusões de Mário Sérgio e o humilha de forma cruel

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Mário Sérgio (Thomás Aquino) vai sofrer um dos maiores foras da trama. O executivo, que vinha ajudando Odete Roitman (Débora Bloch) em seus planos e até passou uma noite com ela, começará a alimentar a esperança de que será recompensado com o posto de namorado oficial da poderosa empresária. No entanto, o que ele não esperava era que Odete, sempre astuta e fria, daria um golpe de misericórdia em suas expectativas, desmanchando suas ilusões com uma resposta seca e cruel: "Nunca te prometi nada".

A tentativa de aproximação

Segundo informações do site Notícias da TV, tudo começa quando Mário Sérgio volta de viagem e tenta se aproximar de Odete com um clima de intimidade, chegando até a tentar beijá-la. Mas, como sempre, Odete não se deixa seduzir facilmente. Com uma frieza característica, ela se esquiva do avanço de Mário Sérgio e, com um tom distante, diz: "Você vai ter que fazer outra viagem". Ele, surpreso e desconcertado, tenta argumentar: "Outra viagem não, Odete. Eu tô com saudade. O que é que é? Tá querendo me despachar?". A empresária, então, solta um enigmático "talvez", o que faz Mário Sérgio pensar que ainda se trata de um jogo de sedução.

O golpe no ego

Mário Sérgio, então, tenta beijá-la novamente, mas é interrompido de forma implacável. Odete, com a frieza habitual, pergunta: "O Walter [Leandro Lima] não foi embora?", fazendo referência ao ex-parceiro de negócios dela. A pergunta, simples e direta, mostra que a empresária está completamente alheia ao desejo de Mário Sérgio e à relação que ele tenta criar.

Ao insistir, Mário Sérgio questiona se Odete já está com outra pessoa, e ele se arrisca: "Eu achei que tivesse chegado a minha vez". A resposta de Odete vem como um chute no ego do diretor de Marketing da TCA: "Eu acho que você sempre teve muito prazer em acreditar nisso. Mas eu não me lembro de ter te prometido nada". A humilhação de Mário Sérgio se torna ainda mais evidente, e ele tenta apelar dizendo: "Mas eu te ajudei". A resposta de Odete não deixa margem para dúvidas: "Eu sei e eu pretendo te retribuir, mas não exatamente na cama".

O término sem fim

Mesmo após o balde de água fria, Mário Sérgio insiste que não esperava que a relação fosse uma transação, como Odete faz parecer. Mas, com total desdém, ela rebate: "Seria chique pular a parte do drama". O desprezo de Odete por Mário Sérgio fica claro em sua postura irritada e fria, deixando-o cada vez mais desesperado. Ao perceber que a humilhação é real e sem volta, Mário Sérgio tenta se defender: "Odete, você tá terminando comigo?". A resposta dela, cortante e definitiva, vem com a certeza de que nada do que ele imaginava aconteceu: "Claro que não. A gente não tem nada que eu possa terminar".

A humilhação final

Tomado pelo orgulho ferido e incapaz de lidar com o golpe, Mário Sérgio ainda tenta resistir: "Você não vai fazer isso comigo... Não vai". Mas a empresária, imperturbável, responde com uma indiferença cruel: "Opa, estamos partindo pra uma ameaça?". Derrotado, Mário Sérgio sai da sala sem conseguir disfarçar a decepção e o sentimento de ter sido humilhado de forma absoluta.

A lição de Odete

A cena entre Odete e Mário Sérgio é um dos momentos mais marcantes de Vale Tudo. Odete, com seu caráter frio e manipulador, mostra uma vez mais sua habilidade em desmontar qualquer um que tente se aproximar dela. Mário Sérgio, que acreditava que estava no controle da situação, termina a sequência completamente derrotado, sendo um reflexo da impunidade e da crueldade que Odete representa. Este episódio simboliza a força de Odete como vilã, e a impotência de quem tenta enfrentá-la sem entender as verdadeiras regras do seu jogo.

Leia também:Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete