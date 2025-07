Vale Tudo: Solange fica grávida após recaída e esconde quem é o pai

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange fica grávida após ter recaída e fará de tudo para esconder quem é o pai da criança

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, nova das nove da Globo, Solange (Alice Wegmann) terá uma recaída que a deixará grávida. Segundo informações do site Notícias da TV, a moça, que não estará mais com Renato (João Vicente de Castro), acabará ficando com Afonso (Humberto Carrão) e a noite resultará em uma gravidez.

O reencontro com o ex-namorado acontecerá em uma festa, em que o bilionário exagerará na bedida e acabará indo embora com Solange para casa dela. Ao ir para a residência da ruiva, eles protagonizarão um clima e terão uma noite juntos.

Enquanto isso, Maria de Fátima (Bella Campos) estará com o amante César (Cauã Reymond), não tendo visto a saída de seu marido com a jornalista.

Ao se ver grávida, Solange esconderá quem é o pai da criança e dirá que assumirá o bebê sozinha. Afinal, ela já estava tentando uma produção independente para ser mãe solo. "Agora, o pai sou eu, a mãe sou eu. E pronto. É produção independente", declarará ela para Sardinha (Lucas Leto).

"Ninguém vai saber quem é o pai do meu filho porque ele não tem pai. Entendeu?", pressionará ela o amigo para ele guardar o segredo da ficada com Afonso.

Conforme informações do Notícias da TV, as cenas estão previstas para ir ao ar em agosto.

Maria de Fátima é trocada por modelo e flagra traição

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) descobrirá que está sendo traída por César (Cauã Reymond). Já casada com Afonso (Humberto Carrão), a vilã ficará sabendo do caso do michê com uma modelo por ele mesmo.

Segundo o site Notícias da TV, o amante sem querer ligará para a golpista e ela ouvirá a voz de uma mulher, percebendo que está sendo traída. Maria de Fátima então correrá para o apartamento de César e flagrará os dois na cama.

Conforme o portal, a essa altura ela já estará casada com o bilionário e até terá dado uma vida boa para o amante em Paris. A cena tem previsão para ir ao ar no dia 22 de julho. Saiba mais aqui!