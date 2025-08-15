Vale Tudo: Marco Aurélio toca o terror na reta final da novela

Casamento e traições: Marco Aurélio faz jogadas perigosas e planeja fuga milionária, colocando tudo a perder na reta final da novela das nove

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai mostrar que está disposto a tudo para alcançar seus objetivos, mesmo que isso envolva enganar todos ao seu redor. Em uma trama cada vez mais envolvente, o vice-presidente da TCA usará seu casamento com Leila (Carolina Dieckmann) como uma fachada para um audacioso plano de desvio de uma verdadeira fortuna da empresa de Odete Roitman (Débora Bloch). O vilão não apenas armará esse golpe, mas também começará a planejar sua fuga do país.

Segundo informações do site Notícias da TV, em cenas previstas para ir ao ar em setembro, na reta final da novela , Marco Aurélio anunciará para a família que vai se casar com Leila em uma cerimônia íntima. O relacionamento entre eles se tornará cada vez mais cúmplice, com Leila apoiando emocionalmente Marco Aurélio e elogiando-o como pai de Tiago (Pedro Waddington), embora ele esteja incomodado com a relação do filho com Heleninha (Paolla Oliveira). Leila também estará profundamente envolvida nos esquemas criminosos de Marco Aurélio, o que deixa claro que ela não é apenas sua parceira no casamento, mas também nos planos escusos.

O golpe de Marco Aurélio e a corrupção na TCA

Marco Aurélio dará sequência a seus planos de corrupção dentro da TCA, com a intenção de desviar grandes quantias de dinheiro e "se aposentar" de maneira ilícita. Em uma das cenas mais tensas, ele coloca documentos e um laptop no carro, acompanhado de uma quantia em dinheiro, e entrega tudo a Freitas (Luis Lobianco), com ordens explícitas para manter o suborno em sigilo absoluto. Contudo, Freitas, que começa a se sentir pressionado pelas humilhações constantes, poderá ser a chave que leva à queda do vilão, quando a verdade sobre os esquemas começar a ser revelada.

Leila, sem hesitar, sugere que parte do dinheiro desviado seja oferecida a Odete como "compensação", mas Marco Aurélio, com sua natureza gananciosa, considera apenas usar isso como uma maneira de "queimar" a reputação de Odete, deixando claro que ele está disposto a entrar em um jogo perigoso de chantagens para alcançar seus próprios interesses.

A tensão com Odete e os planos de fuga

O confronto entre Marco Aurélio e Odete será um dos momentos mais tensos da trama. Quando Odete o acusa diretamente de roubar a empresa, Marco Aurélio, ao invés de se intimidar, propõe uma "divisão justa" do lucro ilícito, mostrando que está disposto a desafiar a poderosa empresária. A tensão entre eles aumenta, e o público verá como Marco Aurélio se envolve em um jogo perigoso, onde chantagens e manipulação serão suas armas.

Além disso, Marco Aurélio deixa escapar para Leila seus planos de fuga. Ele fala sobre fogos de artifício no casamento e sobre uma longa viagem que eles farão após o enlace, com destino fora do Brasil. A revelação dos planos de fuga confirma que ele está prestes a deixar o país, levando consigo uma fortuna e deixando para trás as traições e manipulações que cometeram ao longo de sua trajetória.

Um vilão determinado até o fim

Com seus esquemas de corrupção, chantagens e planos de fuga, Marco Aurélio se consolidará como um dos vilões mais perigosos da novela. Sua natureza manipuladora e sua ambição desenfreada colocarão em risco não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. A reta final de Vale Tudo promete ser marcada por essas jogadas arriscadas de Marco Aurélio, que fará de tudo para conseguir o que quer, independentemente das consequências.

