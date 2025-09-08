Vale Tudo: Laís e Cecília enfrentarão o pai biológico de Sarita

Novidade no remake! Nos próximos capítulos, Laís e Cecília serão surpreendidas com o aparecimento do pai biológico de Sarita

A novela Vale Tudo prepara uma nova reviravolta que promete agitar a trama e colocar em xeque a família de Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings). As mães de Sarita (Luara Telles) terão de lidar com um novo e inesperado obstáculo: o pai biológico da menina, interpretado pelo ator Guto Galvão, que aparecerá na história com a intenção de se aproximar da garotinha. A trama, que é inédita no remake assinado por Manuela Dias, promete criar um conflito familiar e trazer à tona a discussão sobre o direito de casais homoafetivos à maternidade.

Conforme apurado pelo jornal Extra, o personagem, que não existia na versão original, foi criado para dar mais destaque ao casal e discutir a complexidade da adoção. A chegada do genitor, que tem a intenção de ser um pai mais presente, causará um grande transtorno na vida das mães de Sarita, que terão de lidar com a insegurança e o medo de perder a filha. A novela, que já tem abordado temas de grande relevância social, trará uma nova discussão para o público.

O conflito com Marco Aurélio e o papel do pai biológico

A presença do pai biológico de Sarita não incomodará apenas o casal. Marco Aurélio (Alexandre Nero), o vilão que se apegou à sobrinha e tentou tomar a guarda dela de Laís e Cecília, não reagirá bem à tentativa do homem de se aproximar da menina. O conflito com Marco Aurélio, que já é um dos pontos altos da trama, se intensificará com a chegada do novo personagem.

A aparição do pai de Sarita na trama também servirá para dar mais espaço para Laís e Cecília, que, mesmo com a promessa inicial de que teriam destaque, acabaram ofuscadas no remake. A nova trama promete focar no drama das duas mães e em sua luta para proteger a filha, o que dará mais profundidade aos personagens. O público, que já tem um carinho pelo casal, poderá acompanhar de perto sua jornada e se conectar ainda mais com a história.

A trama original e as diferenças com o remake

Na versão original de Vale Tudo, exibida em 1988, o relacionamento de Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina Prochaska) era muito mais subentendido. Na época, a Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP) ordenou o corte de muitas cenas do casal. A censura, que era uma realidade da época, impediu que o romance das duas fosse explorado com mais profundidade.

A trama das duas personagens na versão original era bem diferente da atual. Cecília morreu em um acidente de carro no capítulo 75, e a tragédia serviu para a novela discutir os direitos de casais homoafetivos nos casos de morte. Marco Aurélio (Reginaldo Faria), irmão da vítima, fez de tudo para que Laís não tivesse acesso aos bens da companheira. A novela, que já era à frente de seu tempo, tocou em um tema tabu e provocou uma grande discussão na sociedade.

A decisão de Manuela Dias de manter Laís e Cecília até o final do remake, e de dar mais destaque ao casal, é uma forma de fazer justiça à história das duas personagens. A nova trama, com a chegada do pai biológico de Sarita, permitirá que a novela explore a fundo a maternidade homoafetiva e a adoção, o que é de grande importância para a sociedade atual. O público, que já tem um carinho pelo casal, poderá acompanhar de perto sua jornada e se conectar ainda mais com a história.

O futuro do casal e a batalha pela filha

Com a chegada do pai biológico de Sarita, o futuro de Laís e Cecília se torna incerto. O casal terá que lidar com o medo de perder a filha e com a oposição de Marco Aurélio. A batalha pela guarda de Sarita promete ser um dos pontos mais dramáticos da novela, e o público terá que esperar para saber como o casal irá enfrentar essa nova fase de sua vida.

Leia também:Maeve Jinkings, a Cecília de 'Vale Tudo', faz rara aparição com a namorada