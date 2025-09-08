Maeve Jinkings, a Cecília de 'Vale Tudo', faz rara aparição com a namorada

Agarradinha com a namorada, Maeve Jinkings, a Cecília de 'Vale Tudo', faz rara aparição em público ao deixar pizzaria no Rio de Janeiro

A atriz Maeve Jinkings, de 48 anos, que interpreta Cecília no remake de Vale Tudo, novela do horário nobre da TV Globo, foi flagrada com a namorada neste domingo, 07. A artista foi vista saindo de uma pizzaria na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com a amada Carolina Markowickz, de 42 anos.

Abraçacadas, elas foram fotografadas deixando o local esperando um motorista de aplicativo. As duas estão juntas desde 2021, quando se conheceram no filme Pedágio. Maeve foi dirigida por Carolina e iniciaram o relacionamento.

Em Vale Tudo, Maeve Jinkings vive Cecília, a irmã de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Na trama, ela namora Laís (Lorena Lima) e as duas se casaram e adoram Sarita (Luara Victória). Na versão original, a personagem dela morre, mas, no remake, ela sobreviveu ao acidente de carro.

Maeve Jinkings e a namorada - Fotos: Thiago Martins / Agnews

Maeve Jinkings e Carolina Markowickz vivem relacionamento discreto

Juntas há quatro anos, Maeve Jinkings e Carolina Markowickz vivem o relacionamento longe dos holofotes. Raramente, o casal publica fotos na rede social.

"Esse amor que ri de si mesmo. Você me ensinou. Ipanema Show, drink em Belém do Pará, Roma, o samba que você inventou em plena Sapucaí, os cheiros de feitiço amazônico, um corredor de cinema em Austin, Cataratas do Iguaçu, aquela ilha inesquecível que minha dislexia me impede de lembrar o nome… ou quando você foge pra cama do Jorge Augusto. A gente ri. Eu amo. E nem sabia que precisava tanto disso (por favor não para). Feliz dia das Namoradas, meu amor. Daqui de longe, feliz, porque sei pra onde voltar", declarou-se a atriz na data especial.

Uma publicação compartilhada por Maeve Jinkings (@maevejinkings)