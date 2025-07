Vale Tudo: Flashback inédito revela detalhes da tragédia com filho de Odete

Imagens emocionantes vão revelar o segredo guardado por Odete Roitman e a escolha que mudou a vida de Leonardo; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, uma reviravolta emocional promete mexer com os fãs da novela das nove. Segundo informações do Notícias da TV, a trama vai revelar, finalmente, um segredo bem guardado por Odete Roitman (Debora Bloch): a tragédia que quase matou seu filho, Leonardo (Guilherme Magon). O flashback inédito começará a ser exibido na última semana de agosto e vai esclarecer o passado sombrio da bilionária.

O acidente que mudou tudo

A revelação sobre a tragédia com Leonardo acontece após a notícia de que ele é compatível para doar medula óssea a Afonso (Humberto Carrão), que foi diagnosticado com leucemia. A possibilidade de salvar a vida de Afonso com a doação trará à tona uma das memórias mais dolorosas para Odete. A vilã, normalmente implacável e calculista, será vista pela primeira vez vulnerável, isolando-se em um hotel, enquanto revives as cenas que marcaram sua vida.

O flashback revela que, ao contrário da versão original da novela, onde Leonardo realmente morre, no remake, ele sobrevive ao acidente de carro que quase tirou sua vida. A cena do acidente será tratada com um forte apelo cinematográfico, mostrando o capotamento do veículo e os momentos de desespero. Odete, ao lado de Nise (Teca Pereira), corre para socorrer o filho ferido, enquanto a imagem de Heleninha (Paolla Oliveira) caída no chão e o carro em chamas deixam claro o horror daquele dia.

O segredo de Odete

Apesar de ter sobrevivido ao acidente, Leonardo é mantido afastado e escondido da sociedade pela própria mãe, como se estivesse morto. A decisão de Odete de esconder a verdade sobre o filho revela o peso de uma escolha feita em meio ao sofrimento e ao medo de enfrentar a perda. A dor de ver o filho, que era dado como morto, agora sendo a única esperança para Afonso, vai mexer profundamente com a personagem.

O reencontro iminente

A revelação sobre a compatibilidade de Leonardo para a doação de medula óssea cria uma tensão dramática, especialmente entre os dois herdeiros de Odete. Enquanto Afonso luta pela vida, Leonardo continua apagado da história, vivendo uma existência reclusa, longe do convívio familiar e social. A tensão entre os irmãos e o desfecho de seu reencontro, que ainda está por vir, é um dos momentos mais aguardados pelos fãs da novela.

A trama promete dar mais camadas à personagem de Odete Roitman, mostrando seu lado mais humano, mesmo que ainda seja motivada por suas próprias questões e segredos. A revelação sobre o filho e sua importância na luta pela vida de Afonso marcará uma virada importante no desenvolvimento da história e no destino de todos os personagens envolvidos.