Vale Tudo: Doença de Afonso deixa Odete entre a 'cruz e a espada’

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Odete Roitman (Debora Bloch) ficará a um passo de ter o seu grande segredo revelado: a falsa morte de Leonardo (Guilherme Magon). Isso porque ela precisará decidir entre revelar que Leonardo está vivo ou ver Afonso (Humberto Carrão) morrer por causa de doença grave.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Afonso será diagnosticado com leucemia mieloide e precisará passar por um transplante de medula pra sobreviver. Porém, ninguém da família é compatível com ele. Em um desabafo, Celina (Malu Galli) relembra que Leonardo era compatível com Afonso, mas o rapaz morreu há muitos anos.

No entanto, o que ninguém sabe é que Leonardo está vivo e é mantido longe da sociedade por Odete, que tem vergonha do filho ter ficado deficiente após o acidente de carro. Então, ela fingiu a morte dele e deixa o rapaz sob os cuidados de suas cúmplices.

Agora, com a doença de Afonso, Odete terá que decidir se salva a vida do herdeiro ou se mantém o seu segredo.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 16 a 19 de julho:

Capítulo 93 - Quarta-feira, 16 de julho

Heleninha defende Ivan de Celina. Aldeíde chega ao Brasil. Heleninha confessa a Ana que tem medo de perder Ivan para Raquel. Celina se sente culpada diante de Heleninha, por conta de sua sociedade com Raquel. Maria de Fátima tenta fazer as pazes com Raquel. Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar em sua casa, a fim de comemorar o sucesso da Paladar. Ivan se surpreende ao ver Raquel na casa de seu pai. Heleninha vê a localização de Ivan em seu celular e resolve ir atrás dele.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 17 de julho

Heleninha causa constrangimento em todos ao chegar à casa de Bartolomeu. Aldeíde sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Celina revela a Afonso seu receio de que Ivan possa querer se separar de Heleninha. Fátima decide procurar Renato para ajudá-la a se tornar uma influencer profissional. Aldeíde visita Consuêlo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio. Aldeíde e André sentem atração um pelo outro. Ivan descobre que Heleninha invadiu sua privacidade e decide dormir fora. Celina convence Ivan a ficar em casa, mas o executivo encontra Heleninha embriagada.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 18 de julho

Bartolomeu acolhe Ivan. Poliana percebe o interesse de Aldeíde por André e repreende a irmã. Heleninha resolve ir atrás de Ivan. Marco Aurélio pede a Leila para organizar um evento com a intenção de impressionar um sheik. Bartolomeu deixa Heleninha na porta de casa. Celina passa mal com o sumiço de Heleninha e culpa Ivan. Heleninha amanhece numa praça em Vila Isabel, e Consuêlo a leva para casa. Raquel entra na casa de Consuêlo e se depara com Heleninha.

Capítulo 96 - Sábado, 19 de julho

Raquel avisa a Ivan o paradeiro de Heleninha. Solange garante a Renato que já superou sua questão com Maria de Fátima e a aceita como nova cliente da agência. Odete ameaça internar Heleninha. Odete flagra Walter olhando as fotos de Leonardo. Marco Aurélio registra o galanteio que Mário Sérgio faz a Odete. Maria de Fátima se oferece para ajudar Leila no evento para o sheik. Ivan comenta com Luciano que sua vida era mais fácil quando estava com Raquel. Sardinha alerta Solange para parar de provocar Maria de Fátima. Raquel e Ivan acabam se beijando. Odete estranha ao chegar ao sítio e encontrar a casa vazia.

